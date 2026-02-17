Осъдиха на 2 г. зад решетките 53-годишен, ограбил бижутерско ателие в София

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

На 2 години затвор е осъден 53-годишен мъж за кражба от бижутерско ателие в София. Това съобщиха от Прокуратурата.

Д.Р. е привлечен към наказателна отговорност за това, че на 31.03.2025 г. откраднал 2 златни синджира с проба 14 карата на обща стойност 3554 лв.

В хода на разследването са направени експертизи и са разпитани свидетели, сочещи Д.Р. като автор на деянието.

Състав на Софийски районен съд призна Д.Р. за виновен по повдигнатото му обвинение и му наложи наказание „лишаване от свобода" за срок от 2 години, което той следва да изтърпи ефективно при строг режим.

Присъдата подлежи на обжалване пред Софийски градски съд.