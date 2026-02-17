ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Спряха движението за камиони през проходите Превал...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22302852 www.24chasa.bg

Осъдиха на 2 г. зад решетките 53-годишен, ограбил бижутерско ателие в София

2508
Затвор СНИМКА: Пиксабей

На 2 години затвор е осъден 53-годишен мъж за кражба от бижутерско ателие в София. Това съобщиха от Прокуратурата.

Д.Р. е привлечен към наказателна отговорност за това, че на 31.03.2025 г. откраднал 2 златни синджира с проба 14 карата на обща стойност 3554 лв.

 В хода на разследването са направени експертизи и са разпитани свидетели, сочещи Д.Р. като автор на деянието.

Състав на Софийски районен съд призна Д.Р. за виновен по повдигнатото му обвинение и му наложи наказание „лишаване от свобода" за срок от 2 години, което той следва да изтърпи ефективно при строг режим.

Присъдата подлежи на обжалване пред Софийски градски съд.

Затвор СНИМКА: Пиксабей

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Меглена Плугчиева и Пламен Александров: По време на ковида изживяхме нашата дигитална любов с вечери на лаптопите