Ансамбълът за народни песни и танци „Шумен" се върна с две награди от Тайланд след участие в VII International PEARL Festival. Танцьорите спечелиха най-високото отличие – Гран при, както и наградата за най-добър костюм. Главен художествен ръководител на ансамбъла е проф. д-р Катя Кайрякова.

„Това признание е доказателство, че българският фолклор продължава да живее и вдъхновява чрез нашите сърца, гласове и танци. Всеки шев на костюма и всяка стъпка на сцената бяха изпълнени с уважение към наследството, което носим", посочват от Ансамбъл „Шумен".

„Особено ценна за нас е високата оценка на тричленното жури – утвърдени професионалисти и преподаватели в областта на изкуството, които с внимание, компетентност и обективност оцениха всяко изпълнение. Тяхното признание е чест и огромна отговорност за нас да продължаваме да се развиваме и да представяме фолклора ни достойно", отбелязват още участниците във фестивала.

От Ансамбъла за народни песни и танци „Шумен" изказват своята благодарност на всички, които са ги подкрепили. „Тази победа е не само наша, а на всички, които пазят и обичат българските традиции", посочват още танцьорите, като отправят специални благодарности към директора (Nicky Terán) за организацията на форума, от който са били част.

Ансамбълът отбеляза през м. април 2025 г. 45 години от създаването си с празничен концерт спектакъл в Шумен.