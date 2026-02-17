ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Спряха движението за камиони през проходите Превал...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22303069 www.24chasa.bg

Несебърски гайдари с престижни отличия от "Орфееви таланти" в Пловдив

848
Младите гайдари от Несебър се радват на отличието.

Деца от класа по гайда при Обединена общинска школа по изкуствата – Несебър представиха достойно града на Международния конкурс за музикално, танцово и изобразително изкуство „Орфееви таланти" в Пловдив.

В рамките на четири дни възпитаниците на ООШИ взеха участие в един от най-мащабните форуми за млади музиканти в страната. Домакин на събитието бе Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев".

Част от програмата бе и Националната фолклорна среща „Мост между поколенията – Песенният мост на Елена", реализираща се чрез майсторски класове, водени от изявени изпълнители в областта на българското песенно и инструментално фолклорно изкуство. Събитието събра близо 5000 участници от различни възрастови групи и направления.

В раздел „Музикално изкуство", направление „Народни инструменти", двама възпитаници на школата бяха отличени с престижни награди:

-Александър Андонов – IV възрастова група – носител на „Златна лира на Орфей";

-Мариян Колев – III възрастова група – носител на „Бронзова лира на Орфей".

Младите музиканти се обучават в клас „Гайда" при преподавателите Димитър Петев и Петко Стоянов, чиято всеотдайна работа и професионализъм утвърждават на високото ниво на подготовка в Обединената общинска школа по изкуствата – Несебър.

Постиженията на несебърските таланти са поредно доказателство за значимото присъствие на Община Несебър в културния живот на страната и за успешното развитие на младите дарования в сферата на българския фолклор.

Младите гайдари от Несебър се радват на отличието.
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Меглена Плугчиева и Пламен Александров: По време на ковида изживяхме нашата дигитална любов с вечери на лаптопите