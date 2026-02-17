Осъден за смъртта на адвокатски син от Пловдив иска по-леко наказание, бащата настоява за затвор

На първа инстанция Христо Симеонов получи 16 месеца условно, съдът му взе книжката за 2 години

По-леко наказание от Апелативния съд в Пловдив поиска Христо Симеонов, признат за виновен на първа инстанция за смъртта на сина на пловдивския адвокат Йордан Давчев - Теодор.

Младежът обжалва присъдата си от 16 месеца условно и настоява магистратите да приемат, че той е направил всичко по силите си, за да помогне на загиналия. Недоволни от присъдата са и близките на Давчев-младши, които пък държат подсъдимият да влезе в затвора.

Инцидентът, след който загина 18-годишният Теодор, стана на 8 септември 2021 г. Той, Христо и техни приятели били на вила в землището на село Песнопой. През нощта решили да отидат до близък мост. Симеонов запалил БМВ-то си, двама младежи се качили на предния капак, а Давчев седнал на задния. Водачът тръгнал и момчето паднало. Христо спрял и с още един от групата се върнали. Теодор лежал по гръб, казал че го боли главата и имал рана на тила. Шофьорът я дезинфекцирал с алкохол и всички се върнали в къщата, без да се обаждат на телефон 112. Според свидетелските показания самият пострадал отказвал. На следващия ден, когато се прибрали в Пловдив, Теодор Давчев бил заведен в болница и на 10 септември починал. По случая са отделени материали в друго дело, по което се разследва лекарска грешка.

От прокуратурата поискаха магистратите да потвърдят решението на първата инстанция. Представителката на държавното обвинение не беше съгласна с доводите на защитата, че в случая Христо Симеонов е направил всичко, зависещо от него, за да помогне на Теодор Давчев. "Подсъдимият е опитал да дезинфекцира раната, но трябвало да му направи впечатление, че пострадалият е повръщал. Интелигентен младеж, наскоро завършил елитна гимназия, трябвало е да забележи от това, че нараняването е по-тежко, и да извика Спешна помощ. Но до това животоспасяващо обаждане не се е стигнало, защото е била неглижирана травмата", каза тя. За исканията на близките прокурорката посочи, че ги разбира, но в случая имало много доказателства за добрите характеристични данни на младежа.

Адвокат Красимир Елдъров, който представлява семейството на загиналото момче, не беше съгласен с твърдяното от Окръжния съд, че не се касае за самонадеяност, а за небрежност. "Възниква въпросът колко души трябва да бъдат возени отвън - 5 човека отпред и два на покрива ли", попита той. И беше категоричен, че казусът е подценен.

"Ако вие потвърдите подобна присъда с такива мотиви, от гледна точка на съдебната практика, какво трябва да очакваме, за да има самонадеяност", попита Елдъров състава. Адвокатът беше категоричен, че в случая адекватната присъда е ефективна, макар извършителят да е млад.

За затвор пледира и Йордан Давчев, бащата на загиналия Теодор. "Първопричината за смъртта на нашето дете се корени в подсъдимия, който е пред вас. Да, лекарската грешка е отделен въпрос, но ако не беше станало това събитие, нямаше да се стигне до болница", каза известният адвокат пред съда. Той посочи, че водачът е оставил няколко момчета да се качат по колата отвън, докато карал по неравен черен път, което е недопустимо от гледна точка на правилата за движение.

"Този човек е извадил една бутилка ракия или водка, за да дезинфекцира раната, дори не е имал аптечка. Той е знаел, че травмата е сериозна. Цяла вечер моето дете повръща, свидетели казват "напълни цял леген", и той вместо да сигнализира органите, звъни на свой приятел студент по медицина 1-2 курс за съвет. Това не сочи ли за самонадеяност", попита почерненият баща. Според него в случая може да се говори и за бягство, тъй като Симеонов не е изпълнил задълженията си да сигнализира полицията и Спешна помощ за инцидента. "Но този човек се събужда сутринта, когато покойният ми син все още е в недобро състояние, пали колата и си заминава. Дори не е проявил интерес какво става. По-голям пример за самонадеяност едва ли ще намерите", заяви Йордан Давчев. Той посочи, че по този начин нямало как на шофьора да бъде взета проба за употреба на алкохол, а по делото имало свидетелски показания, според които всички във вилата са пили.

Юристът каза, че не настоява за голям размер на наказанието, но дори да остане 16 месеца, те да бъдат излежани ефективно. И припомни делото на Петър Маринашки от Стамболийски, който катастрофира край Кадиево и остави два трупа, след което получи 5-годишна присъда, макар да беше на 21 г. "Справедливостта изисква съдът да отговори на обществото, не на нас. На нас не може да ни се помогне", заяви Давчев.

Адвокатът на Христо Симеонов Стефан Левашки посочи, че не разбира становището на прокурорката, тъй като той е цитирал същата практика, която и тя. "Защо не се е обадил на 112? Защото пострадалият е отказал. Свидетели са много лица, никой не се е обадил, защото не са преценили, че нараняването е толкова тежко и Давчев-младши не е искал. На прибиране в Пловдив пак му предложили да идат в болница, той казал "не" и настоял и да го закарат на фризьор, защото имал записан час", посочи защитникът. Левашки добави, че клиентът му не отрича връзката между инцидента и настъпилата смърт, но не може да се говори за самонадеяност, тъй като водачът карал с 16 км/ч.

По думите му Симеонов няма специализирани познания, за да прецени тежестта на увреждането. По тази причина е потърсил съвет от студент по медицина, който разбира повече. Той изтъкна, че от произшествието е минало много време, а при момента на настъпването му, предвиденото наказание било до 6 г.

"Искам да изкажа пълни съболезнования и да обясня, че аз бях приятел на Теодор и не съм направил нито едно от действията си с някаква зла умисъл", каза в последната си дума Христо Симеонов.

Съдебният състав обяви, че ще се произнесе в законовия срок.