"Мяра" измери Румен Радев със 7,7% повече от "Маркет линкс"

Румен Радев води в ново социологическо проучване на агенция „Мяра". Данните на агенция „Мяра" дават 33,3% на формация на Румен Радев. Проучване на "Маркет линкс", представено вчера, показа 25,6% електорална подкрепа за партия или коалиция на бившия президент.

Проучването на социологическата агенция „Мяра" е проведено между 9 и 15 февруари 2026 г. сред 812 пълнолетни български граждани по метода „лице в лице" с таблети. Ако парламентарните избори се провеждаха в средата на февруари, пет формации биха влезли сигурно в Народното събрание, а още две имат реални шансове да преминат бариерата. Сред твърдо решилите да гласуват и посочили конкретна партия или коалиция, на второ място се нарежда коалицията ГЕРБ-СДС с 18,9%, следвана от Продължаваме промяната – Демократична България (ПП-ДБ) с 12,7%. Четвърта позиция заема ДПС-НН с 10,7%, а пета е Възраждане с 6,8% подкрепа.

Под парламентарната бариера, но с близки до нея резултати, остават МЕЧ с 3,9% и БСП с 3,7%. Величие получава 2,3%, а Има такъв народ (ИТН) и АПС съответно 2,1% и 1,9%. Останалите гласове се разпределят между по-малки формации.

Според данните на "Маркет линкс" обаче ГЕРБ-СДС взема 15,4 на сто сред гласуващите, а ПП-ДБ - 12,5%. Следват "ДПС - Ново начало" с 10,5 на сто и "Възраждане" с 4,5%. "Меч" е с 2,5%, БСП - с 2,3%, Величие с 1,7%, а ИТН - с 1,5%.

Проучването на "Мяра" отчита декларирана избирателна активност от 51,5%, което при запазване на тенденцията би означавало възможност за чувствително преминаване на три милиона гласували. От заявилите, че ще упражнят правото си на вот, 1,5% посочват, че биха избрали опцията „Не подкрепям никого".

Според социолозите от "Мяра" формулата „5 плюс 2" очертава сравнително ясно ядро от пет сигурни участници в следващия парламент и още две партии с потенциал да преминат изборната бариера при мобилизация в хода на кампанията.