Велико Търново почита безсмъртието на Апостола на свободата

153 години безсмъртие на Апостола на свободата Васил Левски ще бъдат отбелязани във Велико Търново утре – 18 февруари.

Програмата пред паметника на Дякона, намиращ се в центъра на старата столица, започва в 17:30ч.

Паметта на Васил Левски ще бъде почетена с изпълнения на Детска вокална група „Пеещи камбанки", литературна композиция на ученици от ПМГ „Васил Друмев", заупокойна молитва, военен ритуал за полагане на венци и цветя и слово за Васил Левски. По традиция, честването ще завърши с Химна на Република България.

Почитането на паметта на Апостола налага временна организация на движение на 18 февруари. От 17:00 до 18:30ч. ще бъде затворена главната улица „Васил Левски". Общественият транспорт ще използва обходни маршрути през улици „Бачо Киро", „Седми юли" и „Христо Ботев".

Организатори са Община Велико Търново, НВУ „Васил Левски", Великотърновска Света митрополия и Младежки дом.