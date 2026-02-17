Младите хора на Русе с шанс да реализират собствените си проекти

Младите хора на Русе имат възможност да се включат в конкурса „Твоята идея – наша мисия", организиран от Международния младежки център – Русе и Превантивно-информационен център – Русе. Инициативата цели да даде възможност на младежите да превърнат своите идеи в реални събития, кампании и проекти с подкрепата на експертните екипи на двата центъра.

Конкурсът е насочен към млади хора на възраст от 13 до 29 години, които имат визия за развитието на своя град и желание да допринесат за по-активна, креативна и ангажирана младежка общност. Участието може да бъде както индивидуално, така и в екип. Организаторите търсят иновативни предложения за инициативи, насочени към младите хора – от екологични кампании и арт събития до технологични обучения, доброволчески каузи и спортни турнири. Условието е идеята да бъде значима за младежката общност и да носи позитивна промяна.

Желаещите да се включат могат да представят своите предложения в свободен формат – текст, презентация или кратко видео, като посочат името на инициативата, нейната цел и кратко описание на планираните дейности. Идеите се изпращат на електронна поща [email protected] или чрез лично съобщение в официалните страници на Международния младежки център и в социалните мрежи.

Крайният срок за участие в конкурса е 1 март, а всички постъпили предложения ще бъдат оценени от компетентно жури, съставено от представители на Международния младежки център и Превантивно-информационния център. Всеки участник ще получи специална поощрителна награда и сертификат за участие, а най-добрите идеи ще бъдат реализирани от самите млади хора с организационната и експертна подкрепа на екипите по проекта.

Конкурсът се реализира по проект № BG-RRP-1.008-0008 „Изграждане на Международен младежки център – Русе".