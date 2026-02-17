ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

20 години затвор за мъж, убил майка си в Сливен

Ваньо Стоилов

[email protected]

По обвинителен акт на Окръжна прокуратура - Сливен бе наложено наказание от 20 години "лишаване от свобода" на Г.И., подсъдим за това, че чрез нанасяне на множество удари с нож е умъртвил умишлено своята майка, съобщават от държавното обвинение. Престъплението е извършено на 11.07.2025 година в град Сливен. То е в условията на домашно насилие и особена жестокост по отношение на пострадалата. 

По време на разследването е установено, че подсъдимият и пострадалата живеели заедно. В ранните часове на 11 юли Г.И. взел решение да убие майка си. За целта взел нож, с който нанесъл множество удари областта на гръдния кош и шията на пострадалата. Причинените рани довели до силна кръвозагуба и до смъртта на пострадалата.

Присъдата на Окръжния съд в Сливен може да бъде обжалвана пред Апелативен съд - Бургас.

