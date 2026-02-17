ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Рок музикантът и риалити звезда Тома Здравков е но...

Задържаният за педофилия учител от Садовец спал с 13-годишна и блудствал с друга

11628
Задържаният за педофилия учител от плевенското село Садовец спал с 13-годишна ученичка и блудствал с друга на същата възраст. 

На мъжа е повдигнато обвинение на база показанията на децата, съобщи Нова тв

29-годишният мъж преподава математика в училището в село Садовец. Той е обвинен в сексуален контакт с едно 13-годишно момиче на 30 декември 2025 г. и блудство с друго на същата възраст през месец февруари 2023 година.

Извършват се действия по разследването, като с оглед чувствителността на информацията и възрастта на пострадалите лица, както и наличието на законовите предпоставки за разглеждането на делото при закрити врата, на този етап от разследването няма да се предостави друга информация по случая.

