Задържаният за педофилия учител от Садовец спал с 13-годишна и блудствал с друга

Задържаният за педофилия учител от плевенското село Садовец спал с 13-годишна ученичка и блудствал с друга на същата възраст.

На мъжа е повдигнато обвинение на база показанията на децата, съобщи Нова тв.

29-годишният мъж преподава математика в училището в село Садовец. Той е обвинен в сексуален контакт с едно 13-годишно момиче на 30 декември 2025 г. и блудство с друго на същата възраст през месец февруари 2023 година.

Извършват се действия по разследването, като с оглед чувствителността на информацията и възрастта на пострадалите лица, както и наличието на законовите предпоставки за разглеждането на делото при закрити врата, на този етап от разследването няма да се предостави друга информация по случая.