Крадецът от Мъглиж остава за постоянно в ареста

Окръжният съд в Стара Загора взе най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо И. И., на който е повдигнато обвинение за това, че на 11.02.2026 г. в град Мъглиж от частен дом, е отнел чужди движими вещи - златни накити, 120 евро, както и други вещи, от владението на собствениците им, с намерение противозаконно да ги присвои. Деянието е извършено в условията на опасен рецидив, съобщават от съда.

Мъжът е привлечен към наказателна отговорност и за това, че на същата дата и място, в условията на продължавано престъпление, е използвал платежен инструмент - дебитна карта, без съгласието на титуляра й. Обвиняемият отнел картата от дома на пострадалите и извършил с нея две транзакции на парична сума в размер на общо 500 евро.

Съдебният състав намери, че от съвкупния анализ на събрания до момента доказателствен материал се извежда изискуемото от закона обосновано подозрение за съпричастност на И. И. в извършването на двете деяние, за които е привлечен към наказателна отговорност. Авторството на деянията не се оспорва от обвиняемия, като същият дава обяснения след привличането му в това качество.

Съдът прие, че в този случай, предвид правната квалификация на кражбата, като извършена в условията на опасен рецидив, следва да намери приложение законовата презумпция за наличието на реална опасност обвиняемият да извърши престъпление. Справката му за съдимост очертава обвиняемия като личност с висока степен на обществена опасност.

Той е започнал престъпната си дейност още като непълнолетен. Осъждан е, вече като пълнолетен, и за грабеж, извършен в съучастие. Ето защо, съдът намери, че единствената мярка за неотклонение, която би попречила на обвиняемия да извършва нови престъпления, е "задържане под стража"

Определението на съда подлежи на обжалване с частна жалба и/или протест пред Пловдивски апелативен съд в 3-дневен срок.