Оставиха в ареста обвиняемия по делото за катастрофата, при която загина Сияна

12-годишната Сияна, която загина в катастрофа

Обвиняемият по делото за катастрофата, при която загина 12-годишната Сияна, Георги Александров остава в ареста. Окръжният съд в Плевен отказа да уважи молбата на подсъдимия за изменение на мярката му за неотклонение, съобщи БНТ.

Според съдебния състав няма основания за промяна на мярката за неотклонение в по-лека. Не е отпаднала опасността, ако не е в ареста, Александров да се укрие.

Освен това делото се развива в разумни срокове и редовното явяване на Георги Александров в съдебните заседания се дължи на това, че е задържан под стража.

Адвокатът на обвиняемия, Явор Нотев заяви, че ще обжалва днешното определение пред Апелативен съд Велико Търново.

