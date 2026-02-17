Валежите повредиха моста край ардинското село Китница

Вследствие на обилните валежи сериозно е компрометирана бетонната част на железобетонния мост над река Арда, част от републиканската пътна мрежа, в района на ардинското село Китница. Това съобщиха от пресцентъра на администрацията, като допълниха, че ръководството на Общината настоява за предприемане на незабавни аварийно-възстановителни мерки.

За състоянието на съоръжението са уведомени Областно пътно управление в Кърджали и областният управител Никола Чанев.

От общинската администрация в Ардино припомнят, че заради валежите, причинили повредите по моста, от 15 февруари е в сила частично бедствено положение в общината. От администрацията допълват, че бетонният мост е единствена транспортна връзка на жителите на шест населени места Русалско, Любино, Латинка, Аврамово, Песнопой и Сполука, както и, че частичното бедствено положение е пето от началото на 2026 г. заради заливане и невъзможност за преминаване. Последното бе обявено на 5 февруари.

По думите на кмета на село Китница Сали Мюмюн за БТА, водата е отнесла около 15 квадратни метра от горния слой на съоръжението. Той каза, че мостът е отцепен, а представители на Областно пътно управление вече са били на място.

Областният управител Никола Чанев коментира, че на този етап не може да се определи точното състояние на моста и доколко са сериозни пораженията по него преди водата да се оттече и бъде извършен оглед.

Той каза също, че ситуацията на територията на област Кърджали вследствие на валежите е спокойна. Освен частичното бедствено положение в община Ардино, няма данни и сигнали за пораженията от останалите 6 общини в региона.

Към момента се извършва контролирано изпускане от преливниците на двата големи язовира по поречието на река Арда на територията на област Кърджали. И на яз. „Кърджали“, и на яз. “Студен кладенец“ са отворени по една клапа. Чанев не се ангажира със срок, докога ще продължи изпускането подчертавайки, че това зависи от метеорологичните условия и нивата на водоемите.