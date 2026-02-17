153-ата годишнина от гибелта на Апостола на свободата Васил Левски ще бъде отбелязана с военни ритуали

153-ата годишнина от гибелта на Апостола на свободата Васил Левски ще бъде отбелязана на 18 и 19 февруари с военни и общоградски ритуали с участието на представителни военни подразделения от Сухопътните войски, Военновъздушните сили (ВВС), Военноморските сили (ВМС), Командването за логистична поддръжка (КЛП), Националната гвардейска част (НГЧ), висшите военни училища.

В родния град на Апостола – Карлово денят на годишнината, 18 февруари, ще започне с архиерейска света литургия и панихида в храм „Успение на Света Богородица". От църквата ще потегли шествие по ул. „Васил Левски" до родната къща на Дякона с участието на военнослужещи от 61-ва Стрямска механизирана бригада. От 18.00 часа на площад „Васил Левски" в града ще започне възпоменателната церемония с участие на представителни подразделения от 61-ва Стрямска механизирана бригада.

В Ловеч на 18 февруари от 16.30 часа ще се състои панихида в храм „Успение Богородично", след което ще се проведе гражданско поклонение с военен ритуал пред паметника на Васил Левски с участието на военнослужещи от КЛП.

На същата дата представителни военни формирования от Сухопътните войски ще вземат участие в ритуалите по отбелязването на 153 години от гибелта на Васил Левски в градовете Стара Загора, Хасково, Благоевград, Петрич, Дупница, Горна Оряховица, Русе, Златица, Чирпан. В Пловдив пред паметника на Апостола на свободата ще се състои военен ритуал с участието на Представителния духов оркестър на ВВС и военнослужещи от Трета авиационна база. Във Варна в Морската градина ще се състои военният ритуал по полагане на венци и цветя пред бюст – паметника на Апостола, с участието на Представителния духов оркестър на ВМС и почетен караул от Военноморска база – Варна. Военнослужещи от ВМС ще участват и в церемонията в Морската градина в Бургас.

Курсанти от Националния военен университет (НВУ) „Васил Левски" във Велико Търново ще участват същия ден във военни ритуали по поднасяне на венци и цветя на паметника на Апостола в НВУ на Ритуалния плац, в град Стражица на паметника „Майка" и на паметника на Васил Левски във Велико Търново.

В столицата на 19 февруари от 17.00 ч. в старинен храм „Света София - Премъдрост Божия" ще бъде отслужена панихида в памет на йеродякон Игнатий - Васил Левски от Негово Светейшество Българския патриарх и Софийски митрополит Даниил. Литийно шествие ще потегли от храма и ще стигне до паметника на Васил Левски на бул. „Васил Левски", изминавайки последните стъпки на Апостола по пътя към безсмъртието. От 18.00 ч. пред паметника на Апостола на свободата ще се състои възпоменателна церемония, в която ще вземат участие военнослужещи от НГЧ и Гвардейският представителен духов оркестър.

Също на 19 февруари военнослужещи от Сухопътните войски ще се включат в общоградските събития в градовете Димитровград, Шумен, Смолян, Сливен, Асеновград, Белене, а военнослужещи от ВВС – във военните ритуали в Ямбол и Плевен пред паметниците на Васил Левски.

Военната академия „Г.С. Раковски" в София ще отбележи 153-та годишнина от гибелта на Васил Левски с поднасяне на цветя на паметника на Апостола и с публична лекция. На 18 февруари от 10.00 часа ще започне военният ритуал пред паметника в парка на Академията с участието на личния състав, гости и граждани. На 19 февруари от 15.00 часа в аула „Раковски" на Военната академия ще се проведе публична лекция на професор д-р Пламен Митев на тема „Нови документални свидетелства за живота и дейността на Апостола". Входът е свободен.