Кукери завладяват Велико Търново и Арбанаси за Сирни заговезни

За първи път в навечерието на Сирни заговезни – празник на прошката, пречистването и новото начало, Община Велико Търново организира поредица от събития, посветени кукерските игри. Една от най-ярките и съхранени български традиции, неразривно свързани с този ден, ще оживее в старопрестолния град и в с. Арбанаси на 21 и 22 февруари.

Жителите и гостите на Велико Търново и Арбанаси ще имат възможност да се докоснат до автентични обреди, представени от кукерската група към Народно читалище „Пейо К. Яворов – 1920 г.", с. Мещица (общ. Перник). Съставът с над 100-годишна история гостува за втори път в старопрестолния град след големия интерес към кукерското представление на 2 и 3 януари.

Събитията за Сирни заговезни започват с детска работилница за кукерски маски. Тя се проведе на 21 февруари (събота) от 10:30 до 12:30 ч. на третия етаж в сградата на Община Велико Търново. Децата ще имат възможност да работят с разнообразни материали – кожа, прежда, цветна хартия и декоративни елементи, а майстори от с. Мещица ще им помагат да създадат свои автентични маски. Специален акцент ще бъде присъствието на 12-годишен кукер в традиционен костюм. Децата ще имат възможност да облекат кукерските одежди и да си направят снимка от преживяването. Входът е свободен.

Същата вечер (21 февруари) празничната атмосфера ще се пренесе в с. Арбанаси. От 18:00 ч. на откритата сцена ще започне фолклорна програма, която ще подготви публиката за кулминацията – кукерското дефиле от 18:30 ч. В магичната обстановка на архитектурния резерват групата от Мещица ще представи традиционни ритуали за прогонване на злите сили, за здраве и плодородие.

Навръх Сирни заговезни - 22 февруари (неделя), кукерите ще завладеят Велико Търново. В 11:00ч. започва голямо кукерско дефиле от Самоводската чаршия до сградата на Община Велико Търново. Шествието ще се движи през централната градска част, а присъстващите ще имат възможност отблизо да видят впечатляващите маски и да усетят силата на древния обичай. В 12:30ч. изпълненията продължават пред Общината и ще завършат с голямо хоро.

Групата от с. Мещица е носител на редица престижни отличия, сред които „Златна маска" от Международен фестивал „Сурва" (2024 г.). В гостуването във Велико Търново и Арбанаси се включват над 60 кукери с внушителни маски, богато украсени костюми и тежки хлопки, които ще огласят старопрестолния град.