4 сигнала в МВР за рейнджърите на Калушев, един от тях за порно с деца

4 сигнала са получени в МВР за планинските рейнджъри на Ивайло Калушев. Това пише в доклада на инспектората до министъра на вътрешните работи. Даниел Митов разпореди проверката два дни, след като бяха открити труповете на Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев до хижа Петрохан.

Първият сигнал е за нарушения при сключването на рамковото споразумение между МОСВ и "Националната агенция за кнотрол на защитените територии".

Вторият е от бабата и дядото на 8-годишния Леон, които твърдят, че внукът им е в риск, защото е даден от родителите си за отглеждане от "лама" в хижата.

Третият е от анонимен източник (вероятно по случая с Валери Андреев, бел. авт.) за съществуването на религиозна група, тясно свързана с будизма, чийто лидер Ивайло Калушев осъществява блудствени действия с малолетни и непълнолетни и има снимки с порнографско съдържание.

Четвъртият е от туристи, които са заплашвани от петима мъже на моторни шейни в района на хижата, които се представили за "Петрохански патрул рейнджъри". Тази преписка обаче е загубена, когато районното управление в Годеч е трансформираво. При възстановяването му през 2024 г. папката не е намерена. От ОДМВР - София поясняват.

