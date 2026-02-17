Ощетиха с над 12 000 лв. освободена пловдивска преподавателка, тя осъди училището

Обезщетението за неизползван отпуск в ОУ "Екзарх Антим I" изчислили на база на заплатата й от 2019 г.

Освободена от работа преподавателка в пловдивското училище "Екзарх Антим I" осъди бившия си работодател за 12 000 лв., с които била ощетена при изплащането на неизползвания й годишен отпуск. Янка Велева започнала като учителка там през 2017 г. и две години по-късно излязла в майчинство. След първото родила и второ дете, когато майчинството й приключило, била в болнични или отпуск и трудовият й договор бил прекратен през февруари 2024 г. Междувременно заплатата й била актуализирана, както предполага колективният трудов договор.

След освобождаването на Велева от училището й превели обезщетение от 7 871 лв. за неизползваните 175 дни отпуск. Сумата била изчислена на база на заплатата й от 2019 г., а не на възнаграждението от 2024 г. Велева пресметнала, че би трябвало да получи 20 235 лв. и завела дело.

На първа инстанция Районният съд в Пловдив уважава частично претенцията на Велева и адвокатът й Кристиан Гьошев внася нова жалба в Окръжния. От училището твърдят, че обезщетението е изчислено правилно, като се позовават на разпоредба в Кодекса на труда, според която за база се взима възнаграждението в последния месец, в който служителят има отработени поне 10 дни. Гьошев обаче се позовава на решение на Съда на Европейския съюз, което гласи, че за периода на почивка работникът трябва да получава обичайното си трудово възнаграждение, включително и всички добавки от постоянен характер към него. Окръжните магистратите приемат този аргумент и постановяват, че училището, представлявано от директорката Катерина Василева, трябва да плати на Велева претендираната сума от над 12 000 лв.

"Това е учебникарски пример за правораздаване. Правото на Съюза е част от нашето право, но законодателят не смогва да синхронизира правната ни уредба, което довежда до грешно прилагане в случая от работодател. Жалко е, че трябва да имаме такива несправедливи случаи, за да има промяна", коментира Гьошев.

Решението и на втората инстанция не е окончателно и подлежи на обжалване пред ВКС.