Дилър на марихуана и амфетамин остава в ареста

Варненският апелативен съд отхвърли жалба на защитата срещу определение на Добричкия окръжен съд, с което е била взета най-тежката мярка за неотклонение спрямо мъж, обвинен в държане с цел разпространение на два вида наркотици. Деянието е извършено при продължавано престъпление, смята прокуратурата. От автомобил и жилище на 38-годишния мъж в Добрич са били иззети над 261 гр. марихуана и 11 гр. метамфетамин.

Адвокатът посочи, че подзащитният му е неосъждан, няма висящи дела, работи, има постоянен адрес, грижи се за двете си малолетни деца. Следователно няма доказателства, че при по-лека мярка Димитър А. може да се укрие или да извърши престъпление.

Представителят на Апелативната прокуратура изведе риска от престъпление от намерените количества наркотични вещества, но и от недобрата личностна характеристика на обвиняемия. Има данни за негови връзки с криминално проявени лица. Освен това е наказван по административен ред за престъпление, отново свързано с наркотици.

С тези аргументи Варненският апелативен съд потвърди определението на Окръжен съд – Добрич, с което Димитър А. е бил задържан под стража. Съдебният акт е окончателен.