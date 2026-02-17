Вижте какво реши правителството в оставка днес

Правителството одобри Доклад за изпълнението към 31 декември 2025 г. на Плана за намаляване на административната тежест

Министерският съвет прие Решение за одобряване на Доклад за изпълнението към 31 декември 2025 г. на Плана за намаляване на административната тежест, приет с РМС № 233 от 2024 г.

Планът за намаляване на административната тежест съдържа общо 235 мерки, които са в следните основни направления: отпадане на изискуеми документи, служебно събиране на информация, установяването на процедурите по предоставянето на услуги в закон, намаляване на срокове, подобряване на дейностите по администриране на регистри, разширяване на тяхната използваемост в административните производства и др. За изпълнението на мерките се предвиждат промени в 91 закона.

Към 31 декември 2025 г. статусът на изпълнение на 235-те мерки за намаляване на административната тежест е както следва:

1. Законът е обнародван в „Държавен вестник": 33 мерки (14,0%).

2. В процес на изпълнение: общо 156 мерки, като от тях (66,4%):

2.1. Законопроектът е одобрен от Министерския съвет и е внесен в 51-вото Народно събрание: 52 мерки.

2.2. Законопроектът е в процес на изработване: 104 мерки.

3. Изпълнението не е започнало: 46 мерки (19,6%).

Пример за изпълнени мерки със съществен ефект са мерките, реализирани със Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (обн., ДВ, бр. 95 от 7 ноември 2025 г.), с който отпада изискването за представяне на копия от скици и други кадастрални данни и се въвежда задължение за служебно събиране на необходимата информация. В допълнение, в редица закони отпадна изискването за предоставяне на документи, удостоверяващи завършено образование, като информацията се набавя по служебен път.

Одобреният доклад за изпълнението на плана ще бъде публикуван на Портала за обществени консултации (www.strategy.bg).

Одобрен е Доклад за изпълнението към 31 декември 2025 г. на Плана за действие за внедряване на административни услуги на принципа „епизод от живота"

Министерският съвет прие Решение за одобряване на Доклад за изпълнението към 31 декември 2025 г. на Плана за действие за внедряване на административни услуги на принципа „епизод от живота", приет с Решение № 176 на Министерския съвет от 2025 г.

Планът за действие за внедряване на административни услуги на принципа „епизод от живота" включва общо единадесет епизода от живота:

1. Раждане на дете;

2. Преместване в рамките на страната;

3. Придобиване и подмяна на свидетелство за управление на МПС;

4. Покупка и продажба на моторно превозно средство;

5. Покупка и продажба на недвижим имот;

6. Наемане на служител;

7. Загуба на работно място;

8. Стартиране на бизнес;

9. Закриване на бизнес;

10. Встъпване в брак;

11. Настъпване на смърт.

Планът съдържа 93 мерки в следните направления:

- Мерки, свързани с нормативни промени: 59

- Мерки, свързани с технологични действия: 31

- Мерки, свързани с организационни промени: 3

Към 31 декември 2025 г. статусът на изпълнение на мерките от Плана за действие за внедряване на административни услуги на принципа „епизод от живота" е както следва:

- Общ брой на мерките: 93

- Изпълнени: 21 мерки (22,6%)

- В процес на изпълнение: 39 мерки (41,9%)

- Изпълнението не е започнало: 33 мерки (35,5%), като от тях 26 са със срок след 31 декември 2025 г.

Одобреният доклад за изпълнението на плана ще бъде публикуван на Портала за обществени консултации (www.strategy.bg).

Съобщение за средствата за масово осведомяване относно Решение на Министерския съвет за одобряване на Доклад за изпълнението към 31 декември 2025 г. на Плана за действие за внедряване на административни услуги на принципа „епизод от живота", приет с Решение № 176 на Министерския съвет от 2025 г.

Правителството одобри позицията на България за участие в редовно заседание на Съвет „Общи въпроси"

Министерският съвет одобри позицията на Република България за участие в редовното заседание на Съвет „Общи въпроси", което ще се проведе на 24 февруари 2026 г. в Брюксел, Белгия. Министрите ще обсъдят анотирания дневен ред на предстоящото на 19-20 март 2026 г. заседание на Европейския съвет. Ще се проведе и неформална дискусия по Европейския център за демократична устойчивост.

Очаква се дневният ред на Европейският съвет през март да включва темите „Конкурентоспособност" и „Многогодишна финансова рамка на ЕС за периода 2028- 2034 г.".

На предстоящото заседание на СОВ министрите по европейските въпроси ще продължат дискусиите в рамките на инициативата за Европейски щит за демокрация, е фокус върху Европейския център за демократична устойчивост.

Одобрена е позицията на Република България по дело на Съда на Европейския съюз

Министерският съвет одобри днес позицията на Република България по дело С- 711/25, Ryanair et Ryanair Holdings пред Съда на Европейския съюз, образувано на основание отправено преюдициално запитване от юрисдикция в Италианската република във връзка с въззивно производство с въззивници Райънеър ДАК и Райънеър Холдинг АД и въззиваем Орган за защита на конкуренцията и пазара в Италия (Autorita Garante della Concorrenza e del Mercato).

Съдът е отправил два преюдициални въпроса. С първия въпрос запитващата юрисдикция по същество иска да установи дали е приложимо предвиденото в член 27, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1/2003 изключение по правото на достъп към документите, свързани с отправено съгласно член 22, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1/2003 искане за помощ от един национален орган до друг национален орган, или този аспект се урежда от приложимите национални разпоредби. С втория въпрос запитващата юрисдикция по същество иска да установи дали попада отправеното съгласно член 22 от Регламент (ЕО) № 1/2003 искане за помощ от националния орган за защита на конкуренцията, в обхвата на понятието „вътрешни документи" и/или „кореспонденция" между националните органи за защита на конкуренцията по смисъла и за целите на член 27, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1/2003.

Конституирането на Република България като страна в производството по това дело ще позволи държавата ни успешно да се включи в процеса на правораздаване, осъществяван от Съда на Европейския съюз, с оглед на еднаквото и точно прилагане на правото на Европейския съюз.

Правителството одобри доклада от заседанието на Съвет „Общи въпроси"

Министерският съвет одобри доклада от заседанието на Съвет „Общи въпроси" (СОВ), което се проведе на 26 януари 2026 г. в Брюксел, Кралство Белгия.

Кипърското председателство представи приоритетите на своята шестмесечна програма, като постави акцент върху бюджета на ЕС, опростяването, защита и утвърждаване на основните ценности на Съюза, вкл. на върховенството на правото, засилване на доверието на гражданите в европейския проект и укрепване на демократичната устойчивост, разширяването, допълнително укрепване на отношенията между ЕС и Обединеното кралство, както и засилване на сътрудничеството с държавите от Европейската асоциация за свободна търговия и други партньори, които не са част от ЕС.

В Годишния диалог относно принципите на правовата държава беше разгледано състоянието на върховенството на правото в Дания, Гърция, Естония и Испания.

В рамките на т. Европейски щит за демокрация държавите-членки обмениха мнения по представения през м. ноември 2025 г. Пакета за демокрация на ЕК.

Министерският съвет одобри финансирането на членската вноска на България към Европейския механизъм за подкрепа на мира през бюджета на МВнР

Министерският съвет прие Решение за одобряване на финансиране на Министерство на външните работи на първата за 2026 г. членска вноска на България към Европейския механизъм за подкрепа на мира (ЕМПМ) в размер на 6 206 273 евро.

Европейският механизъм за подкрепа на мира е учреден с Решение (ОВППС) 2021/509 на Съвета от 22 март 2021 г като извънбюджетен инструмент на Европейския съюз. Чрез него се финансират инициативи в рамките на Общата външна политика и политика на сигурност (ОВППС) на ЕС, които имат военни или отбранителни последици.

Финансовият инструмент е част от цялостния подход на ЕС за финансиране на външни дейности и инициативи, насочени към изграждането на интегрирана, всеобхватна и последователна политика за сигурност на ЕС. Чрез ЕМПМ се финансират военните мисии и операции на ЕС по линия на Общата политика за сигурност и отбрана, както и мерки за помощ, включително осигуряване на военно или несмъртоносно оборудване, инфраструктурна и техническа подкрепа с цел увеличаване на отбранителните способности на партньорите.

Средствата по Европейския механизъм за подкрепа на мира се събират ежегодно чрез вноски от държавите членки на Европейския съюз.

С Решение № 704 от 7 октомври 2021 г. правителството определи Министерството на отбраната и Министерството на външните работи за отговорни институции за осигуряване на изплащането на ежегодната национална вноска на България в бюджета на механизма. Двете министерства са определени и за представителството на страната ни в Комитета на ЕМПМ, като МВнР осигурява участието на България по отношение на мерките за помощ, представляващи действия на ЕС съгласно член 28 от Договора за ЕС.

Министерският съвет прие Решение, с което одобри изменение на програмата на Република България по фонд „Вътрешна сигурност" 2021-2027 г.

С Решение на Министерския съвет № 196 от 11 април 2019 г. Министерството на вътрешните работи е определено за водещо ведомство за разработване на програмата на Република България по фонд „Вътрешна сигурност" за периода 2021-2027 г.

Одобряването на изменението на програмата по посочения фонд на Европейския съюз ще позволи ефективното изпълнение на заложените в нея цели чрез насочване на спестени средства към дейности, допринасящи за осигуряването на високо равнище на сигурност в Съюза, по-специално чрез предотвратяване и борба с тероризма и радикализацията, тежката и организираната престъпност и киберпрестъпността, подпомагане и защита на жертвите на престъпления, както и подготовка, защита и ефективно управление на инциденти, рискове и кризи, свързани със сигурността.

Одобрени са резултатите неформалното заседание на Съвета „Правосъдие и вътрешни работи", формат „Вътрешни работи"

Министерският съвет одобри резултатите от участие в неформалното заседание на Съвета „Правосъдие и вътрешни работи", формат „Вътрешни работи", проведено на 22 януари 2026 г. в гр. Никозия, Кипър.

В доклада са представени резултатите от дискусиите относно: Устойчиви подходи към връщането и реинтеграцията; Връщане към Сирия и Афганистан - тема на работния обяд; Гарантиране на сигурността на Шенген - мерки в областта на вътрешната сигурност за превенция на вторичните движения: презентация на Кипър на национални мерки и обмен на мнения по компенсаторните мерки прилагани от държавите членки.

Правителството одобри увеличение на капитала на „ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ" ЕАД, гр. София

Министерският съвет прие Решение за обявяване на имот - публична държавна собственост за имот - частна държавна собственост и за увеличаване на капитала на „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ" ЕАД, гр. София с непарична вноска чрез апорт на недвижими имоти, с отпаднала необходимост за Министерство на отбраната и Българската армия.

С приетия акт се предвижда публичното предприятие да използва имотите за изграждането на нови възможности за съхранение на боеприпаси, което ще допринесе за осигуряването на Българската армия и повишаване на възможностите на армиите на съюзниците от НАТО.

Правителството се разпореди с имоти

Министерският съвет прие решение за обявяване на имот-публична държавна собственост, за имот-частна държавна собственост, и за безвъзмездното му прехвърляне в собственост на община Велико Търново, област Велико Търново. Предмет на акта на Министерския съвет е имот, намиращ се в област Велико Търново, община Велико Търново, гр. Велико Търново, м. „Картала", представляващ незастроен поземлен имот. Същият се прехвърля безвъзмездно в собственост на община Велико Търново за изграждане на нова общинска инфраструктура - улица, при съобразяване на законодателството и правилата в областта на държавните помощи и при спазване на изискванията на Закона за културното наследство и Закона за опазване на земеделските земи. При нереализиране на предвидените мероприятия в срок до 5 години от придобиването на имота, общината е длъжна да прехвърли собствеността върху него на държавата.

Правителството прие Решение за безвъзмездно предоставяне за управление на имоти - публична държавна собственост, на Държавната агенция за бежанците. Имотите се намират в гр. Средец, обл. Бургас и гр. Симеоновград, обл. Хасково. С безвъзмездното предоставяне на имотите ще се осигурят терени за изграждане на центрове от затворен тип за настаняване на лица, търсещи международна закрила.

Кабинетът обявява десет сгради в Южна промишлена зона в гр. Варна, които са изгубили характеристиките си на имот - публична държавна собственост, за имот - частна държавна собственост. Сградите са в управление на Варненска морска гимназия „Свети Николай Чудотворец", но не са в добро състояние и не могат да продължат да бъдат ползвани за образователни нужди. За промяната на статута им няма да са необходими допълнителни средства от държавния бюджет.

С решение на правителството община Благоевград получава имот - частна държавна собственост в гр. Благоевград. Той представлява поземлен имот с площ 60 036 кв. м, заедно с построените в него сгради. Имотът ще бъде използван за изграждане на градски парк с прилежаща инфраструктура, в т.ч. зелени площи с паркова мебел, алеи, беседки, детски площадки, места за културни събития и зони с изградени съоръжения за спорт на открито и на закрито. Съгласно Плана за интегрирано развитие на община Благоевград за периода 2021-2027 г., основен приоритет в дейността на общината е обновяване на съществуващата и изграждането на нова инфраструктура за развитие на професионален и любителски спорт, осигуряване на достъпна среда за хора в неравностойно положение, обновяване и модернизиране на инфраструктурата за осъществяване на младежки дейности и творческо развитие. При нереализиране на градския парк и инфраструктурата към него до 5 години от придобиването на имота, община Благоевград ще трябва да го прехвърли на държавата.

Министерският съвет прие Решение за даване на съгласие за намаляване на капитала на „Университетска специализирана болница за активно лечение по ортопедия „Проф. Бойчо Бойчев"" ЕАД, обявяване на имоти за частна държавна собственост и внасянето им като непарична вноска в капитала на „Здравна инвестиционна компания за детска болница" ЕАД (ЗИКДБ) Имотът се намира в съседство със сегашния имот на ЗИКДБ. С това Решение се цели подобряване на транспортната свързаност и обединяване на болничната дейност в единен комплекс. Наред с това се създава и резерв за бъдещо развитие на изнесени немедицински дейности и реализиране на социални придобивки, като изграждане на детска градина.

Одобрена е позицията на България по дело на Съда на Европейския съюз

Със свое решение Министерският съвет одобри позицията на България по преюдициално дело пред Съда на Европейския съюз, образувано по образувано по преюдициално запитване на Gyori Torvenyszek по дело № С-705/25 със страни - жалбоподател: BS и ответник: Budapest Rendorfokapitanya /Главен комендант на полицията на Будапеща, Унгария.

Преюдициалното запитване се отнася до тълкуването на чл. 9а от Директива 1999/62 на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 1999 година относно заплащането на такси от тежкотоварни автомобили за използване на определени инфраструктури (Директива 1999/62).

В позицията страната ни посочва, че съгласно член 9а от Директива 1999/62 държавите членки определят система от наказания, приложими за нарушаване на националните разпоредби, приети по тази директива. Тези наказания трябва да бъдат ефективни, съразмерни и възпиращи. Принципът на пропорционалност е задължителен за държавите членки не само до определянето на състава на нарушението и на правилата относно тежестта на глобите, но и до преценката на обстоятелствата, които могат да бъдат отчитани при определянето на глобата.

В конкретния случай намерението на жалбоподателя очевидно е било да заплати ТОЛ таксата, преди да използва платения пътен участък, но освен намерение, водачът е следвало да провери дали срокът на валидност на пътния билет е започнал преди да започне да използва платената пътна мрежа. В тази връзка е изразено становище, че въпреки извършеното плащане, ползвателите на платената пътна мрежа не трябва да бъдат поощрявани да започват използването й без да имат активиран продукт. Обратното би противоречало и на заложените принципи и изисквания, свързани с електронното пътно таксуване.

Националната потребителна кооперация на слепите в България беше призната за представителна организация на хората с увреждания

Правителството призна Кооперация „Национална потребителна кооперация на слепите в България" за национално представителна организация на хората с увреждания за срок от четири години. Кооперацията осъществява трудово и професионално приобщаване на своите членове и съдейства за задоволяване на техните интереси и потребности във връзка със социализацията им в обществото. Дейностите на организацията са насочени към трудоустрояване, материално подпомагане и организиране на курсове за обучение за своите членове.

Приет е План за насърчаване на колективното договаряне за периода 2026 - 2030 година

Правителството прие План за насърчаване на колективното договаряне за периода 2026 - 2030 г. С него се определя като приоритет повишаването на обхвата на колективното договаряне до 2030 г. чрез консолидиране на действията на правителството и социалните партньори.

Планът за насърчаване на колективното договаряне за периода 2026 - 2030 г. е разработен е при съобразяване с чл. 4, § 2 от Директива (ЕС) 2022/2041 на Европейския парламент и на Съвета относно адекватните минимални работни заплати в Европейския съюз и Препоръката на Съвета от 12 юни 2023 година относно укрепването на социалния диалог в Европейския съюз стратегически документ.

Основната цел Плана е повишаване на обхвата на колективното договаряне до двадесет на сто през 2030 г. Целта ще се реализира и отчита чрез изпълнение на общо 24 конкретни мерки, които са обособени в две категории - законодателни (9 броя) и незаконодателни (15 броя). За всяка мярка са определени конкретни срокове и отговорни институ ции/организации.

Министерският съвет одобри резултатите от участието на България в неформалния Съвет по образование на ЕС

Министерският съвет одобри резултатите от участието на България в неформалното заседание на Съвета по образование на ЕС в Никозия, Кипър. Позицията на нашата страна беше представена от посланика на България в Република Кипър Недялчо Данчев.

По време на дискусията на тема „Инвестирането в учители: професионално развитие, привлекателност на професията и оставането им в нея" беше постигнато широко съгласие относно необходимостта от съгласувани политики, съчетаващи стабилност на заетостта, значимо професионално развитие, кариерно израстване и подобрени условия на труд, за повишаване на привлекателността на учителската професия и задържането на учителите в нея. България подчерта, че устойчивият отговор на недостига на учители изисква съчетание от ефективни национални политики и европейско сътрудничество.

Министрите проведоха и дискусия на тема „Европейско сътрудничество в областта на образованието и обучението" и подчертаха стратегическата роля на образованието за повишаване на дългосрочната конкурентоспособност. Поставиха акцент върху национални приоритети като укрепване на основните умения, модернизиране на професионалното образование и обучение, насърчаване на инициативи в областта на STEM и инвестиране в развитието на учителите. България заяви необходимостта от приоритизиране на инвестициите в човешки капитал, дигитални умения, STEM и учители.

Одобрена е българската позиция за предстоящото неформално заседание на Съвета на ЕС по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси, част „Здравеопазване"

Министерският съвет одобри позицията на България за участие в неформално заседание на Съвета на Европейския съюз по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси (част „Здравеопазване") /EPSCO/, което ще се проведе на 26 февруари 2025 г., в гр. Никозия, Република Кипър.

Ще бъдат обсъдени актуални теми от европейския дневен ред, свързани със създаване на Европейски център за върхови клинични постижения при лекарствените продукти, психично здраве и приобщаване и прилагане на Регламента за европейско пространство за здравни данни.

В рамките на първата сесия ще се разгледа темата за създаване на Европейски център за върхови клинични постижения при лекарствените продукти. България ще подчертае, че при създаване на нови структури на европейско равнище, вкл. Европейски център за върхови клинични постижения при лекарствените продукти, е от ключово значение да се обмислят внимателно и оценят предварително целта и добавената стойност, като не се допуска дублиране на съществуващи инициативи, дейности и работни формати.

По време на дебатите по втората тема, свързана психичното здраве и приобщаването, българската страна ще изрази подкрепа към усилията на ЕС за изграждане на интегриран, междусекторен подход към психичното здраве, основан на принципите на равнопоставеност, достъпност, недискриминация и активно участие на уязвимите групи. Република България ще сподели и своя опит в прилагането на важни мерки за равен достъп до услуги за защита на психичното здраве, с акцент върху приобщаването, в изпълнение на стратегическите документи в тази област.

В разговора за прилагане на Регламента за европейско пространство за здравни данни, България ще акцентира върху необходимостта от поетапното му и реалистично прилагане, в съответствие със заложените в акта срокове и изисквания.

Правителството прие позицията на България за неформалното заседание на Съвета на ЕС по външни работи

Министерският съвет прие Решение за позицията на Република България за участие в неформалното заседание на Съвета на Европейския съюз по външни работи (част „Търговия"). Заседанието ще се проведе на 19-20 февруари 2026 г. в гр. Никозия, Кипър.

По време на пленарната сесия се предвижда министрите да обсъдят подготовката на 14-та Министерска конференция на Световната търговска организация, актуалното състояние на търговски отношения между ЕС и Китай, както и текущи търговски преговори.

Правителството определи нов член на Комисията за защита на потребителите

Правителството прие решение за попълване на състава на Комисията за защита на потребителите. С решението се определя Катерина Владимирова Граматикова-Иванова за член на Комисията за защита на потребителите до изтичане на мандата на настоящия състав.

КЗП се състои от трима членове, в т.ч. Председател, които се определят за срок от 5 години с решение на Министерския съвет и се назначават от Министър-председателя.

Комисията за защита на потребителите е специализиран орган към Министъра на икономиката и индустрията с регионални звена на територията на страната, прилагащ законодателството за защита на потребителите в България и осъществяващ административен контрол върху вътрешния пазар. Комисията предявява искове за колективна защита на потребителите и изготвя насоки и препоръки във връзка с конкретни неравноправни клаузи в договорите.

Приет е проект на постановление за промени в Тарифата за таксите, събирани от музеи, НИНКН и Националната библиотека, във връзка с въвеждането на еврото

Министерският съвет одобри проект на постановление за изменение на Тарифата за таксите, събирани от музеите, Националния институт за недвижимо културно наследство (НИНКН) и Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий". Актуализацията е необходима във връзка с въвеждането на еврото като официална парична единица в Република България от 1 януари 2026 г.

Предлаганите промени осигуряват коректно обозначаване на таксите в евро, при стриктно спазване на фиксирания валутен курс и правилата за превалутиране и закръгляване, заложени в Закона за въвеждане на еврото. По този начин се гарантира правна приемственост и прозрачност за гражданите и институциите, като стойностите, посочени в левове, автоматично се считат за изразени в евро.

Министерският съвет укрепва дейността на Културно- информационния център на България в Скопие

Министерският съвет прие постановление 3а изменение на Постановление № 263 от 2021 г. 3а определяне на второстепенни разпоредители с бюджет по бюджета на Министерството на културата.

С приетото решение се увеличава с една щатна бройка числеността на персонала на Културно-информационния център на Република България в Скопие. Промяната цели укрепване на административния капацитет на Центъра и осигуряване на условия за пълноценно реализиране на неговата културна програма.

През последните години Културно-информационният център в Скопие Значително разшири дейността си, като реализира над 400 културни събития и се утвърди като активна платформа 3а представяне на българската култура и изкуство в Република Северна Македония. Решението не води до допълнителни разходи 3а държавния бюджет.

Приетото постановление е в съответствие със стратегическите приоритети на Министерството на културата 3а развитие на международното културно сътрудничество и за повишаване на видимостта и достъпността на българската култура зад граница.

Действието на временната закрила на разселените лица от Украйна на територията на България се удължава с една година

Министерският съвет прие изменение на РМС № 144 от 10 март 2022 г. за предоставяне на временна закрила на разселени лица от Украйна, изменено с РМС № 180 и 240 от 2022 г., РМС № 95 от 2023 г., РМС № 54 от 2024 г. и РМС № 79 от 2025 г., с което действието на временната закрила на разселените лица от Украйна на територията на Република България се удължава с една година, считано от 04.03.2026 г., в съответствие с решението за изпълнение на Съвета на Европейския съюз за удължаване действието на Директивата за временна закрила до 04.03.2027 г.

Министерският съвет прие също така Решение за изменение на РМС № 642 от 4 август 2016 г. за утвърждаване на образци на регистрационни карти, които се издават от Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет, изменено и допълнено с ЕМС № 242 от 2022 г., РМС № 96 от 2023 г., РМС № 67 от 2024 г. и РМС № 78 от 2025 г.

С решението се утвърждават нови образци на регистрационни карти за временна закрила със срок на валидност от 4 март 2027 година и се определя срок за пререгистрация на лицата, разселени от Украйна, с предоставена временна закрила, във връзка с удължаване на срока на временната закрила на територията на Република България до 4 март 2027 г. Процесът по пререгистрация ще продължи до 30.04.2026 г.

Приета е информацията за касовото изпълнение на държавния бюджет и на основните показатели на консолидираната фискална програма за 2025 г.

На база на данните от месечните отчети за касовото изпълнение на бюджетите на първостепенните разпоредители е бюджет бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) за 2025 г. е дефицит в размер на 6 828,3 млн. лв. или 3,0 на сто от БВП (БВП, вкл. за IV тримесечие на 2025 г. - експресни оценки на НСИ от 13.02.2026 г.), което отговаря на индикативната цел в разчетите за годината.

Основни параметри по консолидираната фискална програма за 2025 г.

Приходите, помощите и даренията по КФП за 2025 г. са в размер на 86 086,2 млн. лв., което е 95,4 % от годишните разчети. Съпоставени е предходната година, постъпленията нарастват с 14 071,0 млн. лв. (19,5 %), което е най-високият номинален ръст на приходите за последните няколко години. За това принос имат най-вече данъчните приходи, които нарастват спрямо 2024 г. с 15,3 % (8 986,8 млн. лв. в номинално изражение). Неданъчните приходи нарастват с 2 168,0 млн. лв. спрямо 2024 г., а постъпленията в частта на помощите и даренията са повече с 2 916,2 млн. лева.

Разходите по КФП (вкл. вноската в бюджета на ЕС) за 2025 г. възлизат на 92 914,5 млн. лв., което е 96,1 % от годишните разчети. За сравнение, разходите по КФП за 2024 г. бяха в размер на 78 178,8 млн. лв., като следва да бъде взето предвид, че през месец февруари 2024 г. има отчетена трансакция по възстановяване на разходи от сметка за чужди средства на Министерството на регионалното развитие и благоустройството обратно към бюджета на министерството в размер на 1 200,0 млн. лв. При елиминирането на тази трансакция, с оглед съпоставимост на данните, разходите за 2025 г. нарастват с 13 535,7 млн. лв. (17,1 %). Този ръст се дължи основно на нарастването при социалните и здравноосигурителните разходи (е 4 141,6 млн. лв. или 11,9 на сто повече), както и при разходите за персонал (с 4 050,4 млн. лв. или 20 на сто повече), капиталовите разходи и трансфери (3 514,6 млн. лв. или с 43,9 на сто повече на съпоставима база) и други.

Данните показват, че високият ръст при капиталовите разходи се дължи предимно на значителното нарастване на плащанията за проектите по сметките за средства от ЕС, като само по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) разходите и предоставените трансфери от Националния фонд към бенефициентите са в размер на 2 790,7 млн. лв. Това означава, че само през 2025 г. разходите по ПВУ са близо два пъти по-високи спрямо общо отчетените плащания за предходните две години, което е резултат от предоговарянето на ПВУ и ускореното изпълнение по проектите през изминалата година.

Вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към 31.12.2025 г. от централния бюджет, възлиза на 2 036,0 млн. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС.

Номиналният размер на държавния дълг, поет по реда на Закона за държавния дълг, към 31.12.2025 г. възлиза на 61,4 млрд. лв., а съотношението на дълга към БВП в края на декември 2025 г. е 27,1 %.

Размерът на фискалния резерв към 31.12.2025 г. е 17 467,0 млн. лв- в т. ч. 14 865,9 млн. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 2 601,1 млн. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.

Одобрена е позицията на Република България за предстоящото заседание на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство

Кабинетът одобри позицията на Република България за предстоящото заседание на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, което ще се проведе на 23 февруари 2026 г. в гр. Брюксел, Кралство Белгия.

Съветът ще обсъди въпроса за бъдещето на Общата селскостопанска политика (ОСП) за периода след 2027 година, с акцент върху националните препоръки по ОСП, на база на предварително формулирани от Кипърското председателство въпроси за структуриране на дискусията. Страната ни счита, че националните препоръки на Европейската комисия по Общата селскостопанска политика след 2027 г. следва да запазят своя необвързващ характер и да се разглеждат като стратегически насочващ документ, който може да улесни и подобри параметрите при бъдещото програмиране. Препоръките, базирани на актуални данни и задълбочен анализ имат потенциала да допринесат за по- доброто и ясно разбиране на политиката от обществото.

Съществен елемент е и структуриран, задълбочен диалог между Комисията и държавите членки преди финализиране на препоръките. За да бъдат оперативно полезни, националните препоръки трябва да бъдат издадени в предвидим и ясен времеви хоризонт, позволяващ ранното им интегриране в процеса на подготовка на националните планове

Очаква се Европейската комисия (ЕК) да представи на министрите основните констатации от доклада за оценката на прилагането на Директивата относно нелоялните търговски практики (Директива за НТП), в контекста на намерението й да представи предложение за преразглеждане на Директивата през втората половина на 2026 г.

Република България споделя направените заключения и счита за основателни идентифицираните предизвикателства относно по-ефикасното прилагане на Директивата и създаването на по-ефективна, балансирана и пропорционална рамка за борба с нелоялните търговски практики. Страната ни счита, че следва да се обсъди въвеждането на обща забрана за действия на купувачи, които противоречат на добросъвестната търговска практика и засягат или застрашават интересите на доставчиците, включително случаи извън изрично уредените хипотези на забрана. Усилията следва да насочат за надграждане на постигнатото, включително за допълнителни мерки за гарантиране на поверителността при подаване на жалби с оглед преодоляване на фактора „страх" у доставчиците, както и предприемане на действия срещу непропорционалното прехвърляне на рискове и разходи върху земеделските производители.

Правителството одобри резултатите от неформалната среща на министрите на ЕС по околна среда

Правителството одобри доклада за резултатите от неформалната среща на министрите на Европейския съюз по околна среда, проведено на 5 и 6 февруари 2026 г. в Лефкозия, Република Кипър.

Министрите обсъдиха възможности за по-добро съгласуване на законодателството и финансирането, за да се укрепи устойчивостта на климата и водите в целия Европейски съюз. България посочи, че изграждането на устойчива Европа изисква фокус върху интегрираната климатична и водна устойчивост, особено в контекста на нарастващите рискове от суши и наводнения. Необходимо е засилване на междусекторната координация и системното интегриране на климатичните и водните рискове в секторните политики.

Дискутирани бяха поуките от последните срещи на Конференцията на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата, като бе подчертано значението на по- стратегически, координиран и политически подход на ЕС. България посочи необходимост от последователен и прагматичен подход, основан на изграждане на доверие и отчитане на политическите и икономическите реалности на партньорите. Нужно е ЕС да засили ранната и структурирана координация между институциите, председателствата на Съвета на ЕС и държавите членки, като осигури ясно политическо лидерство и приемственост.

В рамките на срещата бяха обсъдени също очакванията относно предстоящия Акт за кръговата икономика и наскоро публикувания от Комисията Зимен пакет за кръговост. Дискусията се фокусира върху укрепването на единния пазар за вторични суровини, борбата с нелоялната конкуренция в рециклиращата индустрия на ЕС и привличането на инвестиции за преодоляване на липсата на достатъчно финансиране. България заяви подкрепа приоритизиране на мерките с незабавен ефект и висока добавена стойност за единния пазар. Открои важността на въвеждането на единни критерии за край на отпадъка за пластмаси, които ще гарантират висококачествени рециклирани материали и ще улеснят търговията.

Одобрено е финансиране за Министерския съвет за 2026 г.

Правителството прие Решение за одобряване на финансиране за Министерския съвет за 2026 г. в размер 270 000 евро за дейности по охрана на демонтираните бронзови фигури и барелефи - част от монумент „Паметник на Съветската армия", наем на скеле и наем на ограда за обезопасяване на монумента, извършвани от областния управител на област София.

Министерският съвет прие промени в НК, с които се удължава давността за престъпления срещу деца

Правителството прие промени в Наказателния кодекс (НК), с които се въвеждат по-тежки наказания за престъпления срещу малолетни и непълнолетни лица. С измененията се увеличават и давностните срокове за преследването на извършителите на този род престъпления.

Така давността започва да тече не от момента на извършване на престъплението, а от навършването на 18-годишна възраст от пострадалия. Промяната ще предотврати възможността извършителите да избегнат наказателна отговорност. Тя дава гаранции, че децата - жертви на престъпления сред посочените в глави втора и четвърта от Особената част на НК (престъпления против личността и против брака, младежта и семейството), разполагат с достатъчно дълъг срок и след навършване на пълнолетие, за да сезират лично компетентните органи за извършеното.

Въвежда се и квалифициран състав за престъпления със сексуален характер по отношение на лица до 10-годишна възраст. Това е ясен знак за нулева толерантност към насилието над най-малките и уязвими членове на обществото, като наказанията за подобен род престъпления се увеличават драстично и за определени състави вече предвиждат до 20 години затвор.

Правителството прие Решение за участие на България във Встъпителното заседание на Съвета за мира във Вашингтон на 19 февруари 2026 г.

Министерският съвет прие Решение за участие на Република България във Встъпителното заседание на Съвета за мира във Вашингтон на 19 февруари 2026 г., по покана на основателя и председател-учредител, Доналд Дж. Тръмп, президент на Съединените американски щати. Правителството определи делегация на България за участие във Встъпителното заседание в следния състав:

Г-н Иван Найденов, постоянен секретар в Министерството на външните работи на Република България, ръководител на делегацията;

Г-н Константин Димитров, генерален директор по политическите въпроси в Министерството на външните работи на Република България;

Г-жа Стефка Йовчева, временно управляващ посолството на Република България във Вашингтон, Съединени американски щати.

Делегацията на България се предвижда да вземе участие във Встъпителното заседание на 19 февруари 2026 г. като държава участник без право на глас в съответствие с чл. 11.1, б. „б" от Устава на Съвета за мира. Участието на България е в съответствие с последователната позиция на страната ни в подкрепа на усилията за траен мир, сигурност и стабилност в Близкия изток.