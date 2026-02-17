ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Отмениха частичното бедствено положение в Ардино

2580
Мярката бе въведена на 15 февруари за пети път от началото на 2026 г. СНИМКА: Pixabay

Частичното бедствено положение в община Ардино, заради залят мост край село Китница, е отменено, каза за БТА кметът на общината инж. Изет Шабан.

Той припомни, че мярката бе въведена на 15 февруари за пети път от началото на 2026 г., заради заливането на единствената пътна връзка за жителите на шест села - Русалско, Любино, Латинка, Аврамово, Песнопой и Сполука. Към настоящия момент нивото на река Арда се е понижило и водата се е оттекла от съоръжението.

Кметът каза също, че след отпадането на частичното бедствено положение е възобновено преминаването по моста, въпреки компрометирането му от обилните валежи. Изет Шабан обясни, че от Агенция „Пътна инфраструктура“ са предприели временни мерки, за да остане използваема единствената пътна връзка за жителите на шестте сардински села.

