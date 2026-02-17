Отмениха частичното бедствено положение в Ардино

Частичното бедствено положение в община Ардино, заради залят мост край село Китница, е отменено, каза за БТА кметът на общината инж. Изет Шабан.

Той припомни, че мярката бе въведена на 15 февруари за пети път от началото на 2026 г., заради заливането на единствената пътна връзка за жителите на шест села - Русалско, Любино, Латинка, Аврамово, Песнопой и Сполука. Към настоящия момент нивото на река Арда се е понижило и водата се е оттекла от съоръжението.

Кметът каза също, че след отпадането на частичното бедствено положение е възобновено преминаването по моста, въпреки компрометирането му от обилните валежи. Изет Шабан обясни, че от Агенция „Пътна инфраструктура“ са предприели временни мерки, за да остане използваема единствената пътна връзка за жителите на шестте сардински села.