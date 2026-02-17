ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вижте кой ще бъде част от делегацията ни за първото заседание на Съвета за мир

Росен Желязков и Доналд Тръмп се поздравяват, след като българският премиер подписа за Съвета за мир на срещата в Давос.

Правителството в оставка определи състава на българската делегация за встъпителното заседание на Съвета за мир, което ще се състои на 19 февруари 2026 г. във Вашингтон по покана на основателя и председател-учредител Доналд Тръмп, президент на Съединените американски щати. Това съобщиха от правителствената пресслужба. 

Ръководител на делегацията ще бъде Иван Найденов – постоянен секретар в Министерството на външните работи. В делегацията са включени още генералният директор по политическите въпроси Константин Димитров и временно управляващият посолството на България във Вашингтон Стефка Йовчева.

Предвижда се българската делегация да участва в заседанието като държава участник без право на глас съгласно устава на организацията. Участието е в съответствие с последователната позиция на страната в подкрепа на усилията за траен мир, сигурност и стабилност в Близкия изток.

На 22 януари България се присъедини към Съвета за мир под патронажа на Съединените американски щати и лично на президента Тръмп, заяви министър-председателят в оставка Росен Желязков след официалната церемония по учредяването на съвета, която се състоя в Давос, Швейцария, съобщиха тогава от пресслужбата на кабинета. През миналата седмица от правителствената пресслужба посочиха, че решението на кабинета в оставка за присъединяване на България към Съвета за мир е прието на присъствено заседание (на 21 януари 2026 г., бел.ред.) с пълен консенсус от членовете на Министерския съвет и има ясно изразен политически характер. 

