30 блока във Велико Търново чакат саниране със средства от ББР

Още 30 сгради във Велико Търново, които бяха в резервните списъци, предстои да бъдат санирани през Българската банка за развитие (ББР), съобщи зам.-кметът на старата столица Мариела Цонева след проведена среща в Министерството на регионалното развитие. „От 1038 одобрени в страната блока за саниране 450 вече са мигрирани в ББР, откъдето ще бъдат финансирани, а другите остават в Плана за възстановяване и устойчивост. Създаден е инвестиционен комитет, който да направи обобщената селекция на тези 450 сгради. Разлика в условията няма да има, ще бъдат на 100% финансирани без самоучастие на гражданите", обясни Цонева. Няма да се налага повторно кандидатстване, цялата документация ще бъде прехвърлена от МРРБ към ББР, поясни тя. И подчерта, че служебното правителство и следващият редовен кабинет би трябвало да продължат със същата динамика по настоящата политика за енергийно обновяване на многофамилните жилищни сгради. За блоковете в резервните списъци се очаква съвсем скоро да започне процесът на подписване на споразуменията за финансиране.

На пресконференция стана ясно, че проектите по Плана за възстановяване и устойчивост за санирането на блоковете във Велико Търново се изпълняват в срок. Обновяват се 16 блока в старата столица.

Текущите дейности за енергийна ефективност, които се прилагат само по шест от жилищните сгради, ще подобрят условията за живеещите в близо 200 апартамента с разгъната застроена площ над 15 500 кв. метра. Инвестицията е за близо 2,3 млн. евро, безвъзмездно привлечени по финансовия механизъм на Европейския съюз.

С между 61 и 71% ще намалее потреблението на енергия след приключване на проектите, а с повече от 630 тона на година ще се понижат емисиите въглероден диоксид, които се отделят.



