Делото за катастрофата, при която загина Сияна, продължава през април

2904
Николай Попов, баща на убитата в катастрофа Сияна.

Делото за катастрофата, при която загина 12-годишната Сияна Попова, продължава на 23 и 24 април в Окръжен съд – Плевен, съобщиха от пресцентъра на съда.

За заседанията през април е предвидено изслушване на заключението по назначената комплексна автотехническа и съдебно-медицинска експертиза.

От пресцентъра на съда допълниха, че в днешното заседание е направено искане от защитата на подсъдимия за промяна на наложената му към момента мярка за неотклонение „Задържане под стража" в по-лека - „Парична гаранция" или „Домашен арест", съобщи БТА.

Като основание за искането е изтъкнато наличието на нови обстоятелства по делото, етапа на делото, по което са събрани доказателства в голям обем, нормалния ход на всички процесуални действия дотук, които не са били възпрепятствани от страните, липсата на автотехническа експертиза и други.

От прокуратурата са счели искането за неоснователно, тъй като не са налице нови обстоятелства или промяна на обсъжданите до момента при решаването, каква да е най-подходящата мярка за неотклонение и поиска мярката да не се променя.

Становището на прокуратурата е подкрепено и от частното обвинение.

Според съда към настоящия момент, доказателствата не разколебават предположението за съпричастност на подсъдимия към престъплението, за което е привлечен като обвиняем. Няма автотехническа експертиза, но има други доказателства в потвърждение на това. По делото предстои събирането на още доказателства. Подсъдимият не е възпрепятствал провеждането на съдебните заседания, тъй като явяването му е било осигурено и гарантирано от настоящата мярка за неотклонение „Задържане под стража". Не е отпаднала и опасността от укриване, тъй като делото е за тежко престъпление, за което законът е предвидил високо наказание, се посочва в прессъобщението от Окръжния съд - Плевен.

Предвид изложеното, съставът на Плевенски окръжен съд остави без уважение искането за изменение на взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение „Задържана под стража" в по-лека, се казва още в прессъобщението.

Вчера и днес се състояха поредни заседание по делото за катастрофата, при която 12-годишната Сияна загина на 31 март миналата година. По време на вчерашното заседание Плевенският окръжен съд прие искането за отвод на вещото лице проф. Станимир Карапетков, който беше изготвил заключението по назначената по досъдебното производство автотехническа експертиза за причините за катастрофата.

Николай Попов, баща на убитата в катастрофа Сияна.

