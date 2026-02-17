Отбелязват годишнината от гибелта на Левски във всички градове в област Габрово

Във всички градове от област Габрово ще бъде отбелязана 153-годишнината от гибелта на Васил Левски, съобщават общинските администрации в Габрово, Дряново, Севлиево и Трявна.

В областния град на 19 февруари от 12:00 ч. в Габрово ще почетат годишнината с тържествена възпоменателна церемония. Събитието ще се проведе пред морената в близост до Регионална библиотека „Априлов – Палаузов".

153 години от обесването на Васил Левски в Дряново ще бъде отбелязано заедно с 30-годишнината от основаването на Общински комитет „Васил Левски" – Дряново, съобщиха от Община Дряново. На 18 февруари от 17:30 ч. ще бъде открита изложбата по случай 30 г. от основаването на Общински комитет "Васил Левски" - Дряново в Икономовата къща, а от 18:00 ч. ще се състои възпоменателно поклонение пред паметника на Васил Левски, с участието на Смесен камерен хор към Народно читалище "Развитие-1869" и ученици от Средно училище "Максим Райкович" - Дряново.

В Севлиево на 18 февруари от 12:00 ч. ще се състои „Реквием за Апостола" в двора на Йени конак по повод 153 години от гибелта на Левски. В Градска библиотека Севлиево от 17:30 ч. Клуб „Краевед" що говорят за апостола Левски. Ден по-късно на 19 февруари е патронният празник на Средно училище „Васил Левски" Севлиево, съобщи БТА.

Трявна ще почете паметта на Васил Левски с различни прояви. На 18 февруари от 10:00 ч. в Национална гимназия по приложни изкуства „Тревненска школа", градините „Калина" и „Светлина" деца ще рисуват портрети на Левски. По-късно ще бъде изнесена заупокойна панихида в памет на Левски в храм „Свети Георги" Трявна. Ръководството на Община Трявна и Общински съвет – Трявна, заедно с граждани ще поднеса цветя пред барелефа на Левски при Попангеловата къща в Трявна.

На 18 февруари ще бъдат наградени участниците в ученическия конкурс за творчество „Писмо до Апостола" в Многофункционална зала „Дръзновение" Трявна. Община Трявна посочва още, че патронния празник на Основно училище „Васил Левски" град Плачковци ще бъде отбелязан ден по-късно на 19 февруари.