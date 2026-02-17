Огромни суми са дадени за превозните средства на рейнджърите от Петрохан

Огромни суми са дадени за автомобилите, които са имали мъжете от Петрохан. Голяма част от превозните средства са собственост на "Българска Асоциация по Екстремни Спортове", която ги придобива и ги дава под наем на НАКЗТ. Това пише Бърд.бг в свое проучване.

"Българска Асоциация по Екстремни Спортове" е ООД, основана е през 2018 г. от Ивайло Иванов. Четири години по-късно Ивайло Калушев и Николай Златков се сдобиват с дялове в компанията, а през 2025 г. са вписани като съдружници Ивайло Калушев, Ивайло Иванов, Дечо Василев, Николай Златков и Пламен Статев - всичките загинали на Петрохан и Околчица.

През първите две години дружеството не е отчело дейност. През 2020 г. Калушев придобива хижата в Петрохан и през същата година БАЕС отчита 45 хиляди лева активи – машини, апаратура и съоръжения, а за 2021 г. 56 хиляди лева.

Две години по-късно машините и съоръженията вече са на стойност 179 000 лева. Появява се и продукция за 23 000 лева. Сред машините е вписана Тойота Хайлукс за 94 000 лева, три мотора за 45 хиляди лева и пушки за пейнтбол на стойност 12 500 лева. Тези неща обаче са на кредит, защото за 2021 г. фирмата дължи 88 000 лева.

През следващата година дълговете на БАЕС вече са 292 000 лева, а в последния отчет за 2024 г. дружеството вече дължи близо половин милион - 475 хиляди лева. Кредитите не са от финансови институции.

Тойотата и моторите са давани под наем на НАКЗТ, но приходите не са големи. Състоянието на НАКЗТ също е скромно - за целия период от съществуване е не повече от 60 000 лева.

През октомври 2025 г. БАЕС купува и кемпера Мерцедес, където бяха открити телата на Калушев, Златков и 15-годишния, за 250 хиляди лева.

В изброените дотук приходи и разходи не са упоменати АТВ-та, моторни шейни, ел. мотори, електрическите моноколела, дроновете, както и оръжията, с които е разполагала НАКЗТ. Ако се добавят и тези активи, съвсем реалистично е цената на техниката, с която е разполагала организацията, да надхвърли сумата от един милион лева.

Не е ясно кой е предоставил тези заеми на БАЕС. До момента се знае, че кметът на София е дарил 80 000 евро за електрически мотори, но не на НАКЗТ, а по сметка на Ивайло Иванов. А близката до групата бизнесдама Саша Безуханова е дарила голяма сума за дронове.