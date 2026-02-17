ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Легендарният вратар Джони Велинов е приет в тежко състояние във ВМА

15072
Георги Велинов е подкрепян от ЦСКА в битката си. Снимка: Архив

Легендарният вратар на ЦСКА и националния отбор Георги Велинов е в тежко състояние във ВМА. Големият Джони от години се бори с рак на челюстта и се подложи на серия от операции в Турция. Състоянието на Велинов се е влошило и той е приет в болница, съобщават  спортните сайтове "Гонг" и "Спортал". Преди години Джони претърпя и трансплантация на черен дроб, след като беше буквално на броени седмици от смъртта.

През последните месеци в негова помощ бе открита дарителска кампания от семейството, която събра необходимите средства.

Велинов е "Футболист на годината " на България за 1981 г. и един от най-великите вратари в историята на ЦСКА. В края на 2025 г. славният страж откри клубния магазин на 31-кратните шампиони в София заедно с Димитър Пенев, който почина в началото на тази година.

В тежко състояние продължава да бъде и Борислав Михайлов, който претърпя инсулт. Джони Велинов е негов кум при първия му брак, въпреки че двамата са съперници от ЦСКА и "Левски" през 80-те години.

С рак се борят още и легендите Петър Хубчев и Любослав Пенев.

