2024 г.: Антикорупционният фонд пита МВР защо проверява организацията на Иво Калушев - било злоупотреба и тормоз

Днес МВР публикува проверка какви сигнали срещу Ивайло Калушев и организацията му е имало и как са работили по тях. На 14-15 стр. от доклада на комисията по проверката има искане по закона за достъп до обществена информация от Антикорупционния фонд, подписан от Бойко Станкушев.

То е от 16 август 2024 г. В него пише, че до фонда е достигнала информация, че в МВР са образувани преписки и течащи разследвания във връзка с дейността на Националната агенция за контрол на защитените територии. Описва се уникалната природозащитна и народополезна дейност на агенцията на Калушев, че тя е единствена в България, която извършва такава дейност, че е получила институционално признание от Министерството на околната среда и водите още през 2022 г.

Станкушев пише, че получената от АКФ информация им дава основание да смятат, че има риск от злоупотреба и институционален тормоз върху международно и национално призната организация, която промежда единствена по рода си дейност в България по системен граждански мониторинг граждански мониторинг на защитени природни територии.

Докладът на комисията в МВР от проверката на сигналите срещу Калушев и НАКЗТ Сигналът на АКФ

На това основание Станкушев иска от МВР информация какви сигнали, жалби и проверки има срещу организацията и нейните членове, какви действия е предприело и да му бъдат предоставени съответните преписки.

Какво му е отговорило МВР от доклада не става ясно, защото комисията е сметнала, че искането няма връзка с разследването, но го е предоставила за информация.

Изглежда АКФ не е получило информация от МВР по искането си, защото преди дни Бойко Станкушев каза по Нова: „Откъде имат информация шефове на служби и МВР – или са имали информация от проверки, правени по сигнали, но нищо не е предприето, или си измислят". И още: „Най-простото обяснение е, че е работено мърляво и не са могли да съберат доказателства. Второ обяснение, ако влезем в хипотезата, че има внедрен един или повече агенти в групата и въобще в тази общност, е, че може някой интелигентен оперативен работник да е преценил, че на този етап не трябва да издават какво знаят, за да продължат да контролират отвътре дейността на тази престъпна според тях организация.

„Ако са ги разработвали, стигнали са до някакви факти и са преценили, че ако потърпят още известно време, ще могат да хванат по-големи риби и да разкрият по-драстични престъпления. Обаче така минават години. Въпросът е дали е имало сигнали или не, и дали на базата на тези сигнали е имало и друг вид оперативна дейност. Има ли фактология, тя засекретена ли е и може ли Народното събрание да я разсекрети?"