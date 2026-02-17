ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Хиляди студенти съдят английски университети за ло...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22304896 www.24chasa.bg

Земетресение край Доспат

2800

Слабо земетресение е регистрирано край Доспат във вторник, стана ясно от данни на НИГГГ-БАН. 

Трусът е бил на 5,7 км северозападно от Доспат, с магнитуд от 2,6 по Рихтер. Регистриран е в 16:03 ч. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Меглена Плугчиева и Пламен Александров: По време на ковида изживяхме нашата дигитална любов с вечери на лаптопите