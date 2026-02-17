Земетресение край Доспат

Слабо земетресение е регистрирано край Доспат във вторник, стана ясно от данни на НИГГГ-БАН.
Трусът е бил на 5,7 км северозападно от Доспат, с магнитуд от 2,6 по Рихтер. Регистриран е в 16:03 ч.
