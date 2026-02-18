Вземали ли са в Петрохан от дрогите на Дон Хуан

Според Кастанеда трите наркотика дават свръхестествени сили, а според науката - дегенерация в мозъка, халюцинации и психози

Смъртоносният вирус "Петрохан" още дълго ще трови обществото с влудяващия микс от подозрения за бутикова педофилско-будистка секта и обучения на курсисти по хипноза за пълна промивка на мозъци.

Най-тежкият щрих към всичко това - родители, доверили децата си на група чичковци без семейства, живеещи в пълна изолация, и за капак - стриктно следване на шаманското учение на мистичния дон Хуан, достигнал до просветление чрез три психотропни вещества.

Да се изследват всички тези сюжетни нишки, е невъзможно, затова тук ще се спрем само на част от тях - силното залитане на групата по мексиканските магьосници, продължило до края. Калушев бил известен с прякора Дон Хуан, а близкият му съратник Деян Илиев, открил мъртвите тела в хижата и заминал за Мексико веднага след това, бил наричан Дон Силвио.

В основата на това учение, описано в книгите на Карлос Кастанеда, които Калушев поглъщал с интерес още от дете, стои една особена парадигма. Според нея светът, който наблюдаваме, е съвсем малка част от реалността. За да се получи "проглеждането" и да се види цялото, трябва да се спре вътрешният диалог, поддържащ илюзията. Едва тогава "воинът вижда енергията директно". Пак според учението на дон Хуан хората са светещи пашкули и само шаманът можел да забележи точката, фокусираща възприятието. С помощта на магия бил в състояние да я измести и да даде шанс на ученика да възприеме и други светове.

За последователите си Калушев бил именно такъв шаман от ранга на дон Хуан - изобилствал със знания от висшите сфери и само той решавал кои са достойните, за да ги сподели с тях. В книгите на Кастанеда най-верният съратник на дон Хуан е дон Силвио, овладял изкуството да променя възприятието на другите, да контролира своето поведение и емоции, за да извлича енергия от всяка ситуация. Неслучайно човекът, носещ този прякор - Деян Илиев, в свое интервю за сайта "Небесна дхарма" определя срещата си с Калушев като най-важната в живота си: "Това, което ще видите, е, че отношението му (на Калушев - бел. ред.) е абсолютно еднакво към всички. Който общува с него, общува със себе си. Като огледало или магически трик".

Как се е постигало това висше ниво в шаманството? В книгите си Карлос Кастанеда уточнява, че легендарният маг познавал един-единствен способ - три наркотични вещества. Това са татул (Datura), пейот (Meskalito) и гъбите псилоцибин (Psilocybe). Според шамана те не били цел, а само помощно средство. Иво Калушев се е идентифицирал във фейсбук с тази калиграфия, която в превод означава "Безумна мъдрост".

С пейот се учели да живеят правилно, а чрез татула и гъбите се опитомявала неограничената енергия, даваща на човек свръхестествени сили - да лети, да се превръща във вълк, птица... Нещо повече, Карлос Кастанеда споделял, че само под влияние на тези психотропни вещества бил в състояние да възприеме учението на дон Хуан.

Дали групата около Калушев е употребявала точно тях, не е ясно, но свидетел на живота в къщата в Краево твърди, че там са отглеждали халюциногенни гъби. В Мексико също имало съмнения, че в имота им се употребяват забранени вещества. Но както запознати се шегуват - на Юкатан всеки втори иска да придобие силите на дон Хуан и използването на тези дроги е неизбежно.

Затова тук ще се опитаме да разберем какво би могло да се случи с мозъка, ако човек се изкуши да прибегне до трите психотропни вещества. За целта се обърнахме към невролога д-р Нейко Нейков, който категорично отказа да коментира каквито и да е аспекти от случая "Петрохан", уточнявайки, че може единствено да опише ефектите им.

Научната литература е категорична, че сред трите дроги татулът е най-опасен, тъй като води до сериозни мозъчни увреждания и загуба на неврони.

"Екстрактът от него (Datura spp.) може да предизвика тежък антихолинергичен делириум (обърканост, амнезия, халюцинации) и е доказан невротоксин - животински модели показват дегенерация в хипокампуса и префронталния кортекс", обяснява пред "24 часа - 168 истории" д-р Нейко Нейков.

Механизмът му е следният - съдържащите се в татула алкалоиди - скополамин и атропин, блокират специфични рецептори, което води до дезориентация и периферни симпатикови симптоми. Нещо повече, според клинични данни може да се стигне и до остър делириум.

"Суха уста, разширени зеници, тахикардия, хипертермия, дехидратация - обяснява неврологът. - Пациентът е силно дезориентиран, с разстроена памет (познавателна амнезия), халюцинации (често мрачни) и понякога агресивно поведение.

Делириумът може да се развие бързо (минути до часове), с висока смъртност при тежки случаи."

Изследванията на учените в тази посока също са тревожни.

"Проучване (на екип Igben et al. от 2023 г.) показва, че 4-седмичен прием при мишки предизвиква окислителен стрес и невронална дегенерация в хипокампуса и медиалния префронтален кортекс (увреждане и загуба на функциите на неврони, което води до когнитивен и двигателен спад - бел. ред.) - отбелязва д-р Нейков. - Отчетена е намалена плътност и размер на пирамидални клетки (пирамидални неврони - бел. ред.), вакуоли и клетъчна смърт, както и драстично повишение на маркерите на стреса." Освен това при животните се наблюдават сериозни нарушения на паметта, тревожност и депресивно поведение. "Това подкрепя тезата, че Datura има доказан невротоксичен ефект при хронична употреба", посочва още специалистът. Според него клиничната статистика с отравяния е известна и е установено, че татулът причинява и сърдечносъдови усложнения, включително фатални аритмии. "Дори еднократен прием може да провокира тежко увреждане", е заключението на невролога. Д-р Нейко Нейков отказа да коментира случая “Петрохан” и обясни само какво е въздействието на психотропните вещества.

За разлика от татула мескалинът (Lophophora williamsii) е класически 5-HT2A психеделик. Причината е, че ефектите му се дължат на активиране на серотониновия рецептор 5-HT2A в мозъка. По този начин могат да се предизвикват дълбоки промени във възприятието, когнитивните функции и настроението - най-често под формата на халюциногенни преживявания.

Затова според д-р Нейков мескалинът се характеризира с ярки зрителни халюцинации и синестезия - смесване на възприятията. Примерно докато човек слуша музика, може да вижда цветове или да свързва букви със звуци или цветове.

"При разумни дози не се установява мозъчно увреждане, но при предразположени хора може да отключи остра психоза или травма", посочва специалистът.

Нещо повече, мескалинът може да промени кортикалните мрежи - взаимносвързаните структури от неврони в мозъчната кора. А именно те функционират като основа за обработката на информация, познанието, възприятието и действията. Щетите могат да засегнат и т.нар. мащабна мозъчна мрежа.

"Ефектите настъпват един-два часа след прием - уточнява д-р Нейков. - Човек преживява еуфория или страх, ярки образи и силно променено време-възприятие. Физиологично има умерено повишено кръвно и пулс; може да има гадене. Основната разлика са запазена памет и самоограничено изживяване (при подходяща обстановка). Въздействието трае от 4 до 8 ч." Възможно е да възникне тахикардия.

Доста по-различни са магическите гъби псилоцибин.

"Те предизвикват променено възприятие и емоционален катарзис, като изследвания показват, че стимулират невропластичността (увеличение на дендритни връзки) - обяснява д-р Нейков. - Няма доказателства за трайна невродегенерация след прием в разумни дози. Основните рискове при всички тях идват от неподходяща ситуация (стрес, глад, будистки/шамански ритуал, групова динамика), което може да усили реакцията." Тя може да е паника, неконтролируем трип (плашещо психическо преживяване, характеризиращо се със загуба на контрол, силна тревожност, параноя - бел. ред.) или травма.

Пикът на ефекта настъпва след час-два, когато човек придобива променено сетивно и времево възприятие, емоционална трансформация, като тя може да варира между дълбоко позитивно или отрицателно усещане.

На този етап според д-р Нейков няма научни данни, че гъбата води до мозъчни увреждания както татулът. Но клиничните образни изследвания откриват нещо друго - намалена свързаност в мрежата по време на най-високата концентрация на веществото и увеличение на мозъчната пластичност. Затова то се разглежда като потенциално невропротективно вещество, при условие че дозите са строго терапевтични.

Или ако трябва да обобщим, ефектите на татула, мескалина и псилоцибина не само са изключително опасни, но крият потенциал да обяснят и част от тънките червени нишки, водещи към колосалната трагедия в "Петрохан".