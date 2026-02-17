Проверка на МОН: Учител е упражнявал системен тормоз върху самоубилия се 18-годишен Билгин

Момчето търпяло нападки, лични обиди и заплахи. Постоянно се оплакваше от госпожата по английски, казва майката

Учителката и съпругът й - преподавател в същото училище, да бъдат преместени, настояват деца и родители в Нова махала

Жертва на системен тормоз от учител е бил 18-годишният Билгин Алишев, който се самоуби в края на януари в баташкото село Нова махала. Зле с него са се отнасяли и други двама педагози, потвърждава проверката на Министерството на образованието и науката (МОН).

Тялото на ученика беше намерено на 22 януари. Веднага близките му разказаха, че той е имал проблем с госпожата по английски в училището. Потвърди го и майката на момчето, затова и родители, и ученици от средното училище поискаха преподавателката по английски Елихан Хаджийска да бъде отстранена.

Според тях тя създавала напрежение и подклаждала конфликти между децата.

Министърът на образованието в оставка Красимир Вълчев веднага назначи проверка, а резултатите от нея потвърждават разказите на близките на Билгин.

Имало е личен конфликт между ученика и учител, който е прераснал в системен тормоз, изразяващ се в нападки, лични обиди, заплахи.

Установена е съпричастност и на други двама педагогически специалисти

Констатирано е неправомерно сформиране на училищна комисия с тяхно участие, която не е функционирала в съответствие с предвидените нормативни изисквания, гласи докладът на МОН.

Писмени жалби до директора на Средно училище "Кирил и Методий", където е учил Билгин, не са постъпвали, но е имало устни оплаквания, които обаче не са документирани и не са довели до нищо. Един от случаите е от открит урок през 2024 г., на който присъствал представител на РУО - Пазарджик. Тогава Билгин споделил за упражняван върху него тормоз, но отново нищо не последвало.

От доклада става ясно, че в тази ситуация е трябвало да бъде уведомен началникът на РУО. Този служител обаче вече не работи в образователната система.

От констатациите по проверката се установява, че са съществували достатъчно индикации за упражняван тормоз, по които не са предприети действия на училищно ниво. От събраната информация се установява още, че проблемът е бил познат и на ниво местна общност, но е останал в рамките на населеното място и не е достигнал до институционално задействане на механизмите за защита и подкрепа, пише още в доклада.

"Това, което зависи от мен, съм направила

Двете комисии, създадени с моя заповед, излязоха с констативен протокол и предложение до мен за наказание на виновните лица. На директора на училището са направени писмени препоръки и те трябва да бъдат изпълнени в срокове. Една от препоръките е да се потърси дисциплинарна отговорност от лицата, които са в протокола", коментира за "24 часа" Дора Дулчева-Величкова, шефка на РУО - Пазарджик.

Тя не пожела да каже имената на другите двама учители, съпричастни към случая, освен преподавателката по английски Елихан Хаджийска.

Уточни, че предишният директор на училището в Нова махала Йордан Чалъков е бил назначен на 15 септември 2025 г. и на 2 декември е подал молба за напускане.

От 2 февруари тази година учебното заведение се ръководи от и.д. директор Пенка Табакова, която работи като начален учител в школото и ще изпълнява длъжността до провеждането на конкурс.

В началото на февруари на място

в училището са изпратени психолози

от Националната мобилна група за психологическа подкрепа към МОН. Целта на тази подкрепа е да се снижи негативният ефект от преживяното събитие, да се ограничи влиянието на травматичния стрес и да се подпомогне по-бързото възстановяване на нормалния ритъм на живот на децата. В рамките на интервенцията специалистите преценяват кои деца проявяват по-силни симптоми на тревожност или стрес и имат нужда от последваща специализирана помощ и проследяване.

В екипа от проверяващи са били включени експерти от две дирекции на МОН – "Организация и контрол" и "Приобщаващо образование", за да се проверят всички аспекти на организацията на учебния процес, имало ли е индикации за нужда от подкрепа и задействани ли са възможните механизми да се извърши такава. В нейния ход са използвани всички контролни инструменти, в това число и анонимни анкети.

"Синът ми постоянно се оплакваше от госпожата по английски. Казвала му: "Ти си лъжец!". Постоянно въртяла интриги. На него това много му тежеше, защото аз го бях научила да е честен и открит", казва през сълзи майката на Билгин Ифет Триградлиева.

"Беше много чувствителен и винаги търсеше истината

Искаше да учи фотография, беше много дружелюбен, имаше доста приятели, с които си споделяше. Единственото съмнение какво го е подбудило остава тормозът в училище, което пазеше в себе си", казва майката.

Според нея проблемът на госпожата не са били знанията по английски на сина , тъй като говорил езика перфектно. Дори предположи, че може да е знаел повече от учителката. Уважавал преподавателите, но Хаджийска го унижавала пред целия клас.

Майката потвърди за случката от открит урок през 2024 г., на който присъствал и инспектор от РУО - Пазарджик. Преподавателката по английски Елихан Хаджийска в Нова махала

"Билгин ми разказа, че се е оплакал пред всички негови съученици, учители и инспектора, че има една госпожа, която го тормози", твърди Ифет. Тя допълни, че

след самоубийството учителката по английски Елихан Хаджийска е в отпуск по болест

"Всички майки сме притеснени, че семейството им може да се разправя с нас, тъй като и съпругът Ахмед е преподавател в училището - той е начален учител, това ще се отрази на децата", допълва майката на Билгин.

Няколко родители са подали заявление, че не искат и него за преподавател.

"Този микроклимат го има отдавна и след Билгин и други деца се окуражиха и говорят след трагедията", допълва Триградлиева.

"Откакто Билгин си посегна на живота, момичето Зелиха Дост, която го намери обесен, е нервна, не иска да ходи на училище и техните обмислят да я водят на психолог. Другите деца също са травмирани и много емоционално приемат станалото", коментира 22-годишният Мехмед Триградлиев, братовчед на самоубилото се момче. Майката на Билгин Ифет Триградлиева

Мехмед твърди, че госпожата по английски била много злопаметна, и разказа за случай отпреди 15 г., когато били на екскурзия в Турция, тя не се държала добре с някои деца и на следващи пътувания не искали да я вземат в групите.

"На мен не ми е преподавала, но аз знаех от други ученици, че "вземе ли те на мушка", ще се заяжда с теб, докато завършиш", казва Мехмед.

Близките на загиналото 18-годишно момче са категорични, че докрай ще настояват учителското семейство Хаджийски да бъде преместено в друго училище и друго населено място.

"Повечето хора в Нова махала се страхуват от Ахмед - беше лидер на партия

и има много контакти и връзки. Плашат се да не им навреди на работата, защото няма да има с какво да живеят", смята 22-годишният младеж.

Проверката на МОН е административна и е в рамките на правомощията на образователната система, подчертават от министерството. Тя не може да прави изводи за търсене на наказателна отговорност. Това е в компетентността на разследващите органи. Всички констатации от доклада са предоставени на прокуратурата, коментират от МОН.

Смъртта на младежа потресе общността в селото и местните излязоха на протест пред училището на 26 януари с лозунги "Билгин имаше мечти" и "Не го чухте навреме!". Училището в баташкото село Нова махала

Според познати на семейството това е трети опит за самоубийство на момчето, след като преди две години е направил опит да скочи от прозореца на четвъртия етаж на училището, но съучениците му го спасили. След това опитал да си пререже вените, отново неуспешно, и третия път, на 22 януари, се оказал фатален - Билгин се окачил на въжето и е намерен бездиханен в плевнята в дома си, като секунди преди това е изпратил клипче на своя приятелка в Пазарджик.