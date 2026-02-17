Съдът в Плевен остави за постоянно в ареста учителя, обвинен за блудство с малолетни

Районният съд в Плевен наложи постоянна мярка за неотклонение "Задържане под стража" на обвиняемия за блудство и съвкупление с малолетни момичета 28-годишен учител в плевенско село, съобщиха от съда и допълниха, че сезирането е с искане от Районната прокуратура в Плевен.

Дежурният съдия, разглеждащ производството, е постановил делото да се гледа при закрити врата по предложение на прокурора, за предотвратяване разгласяването на факти от интимния живот на гражданите. Съдът е приел, че е налице обосновано предположение, че мъжът е извършил престъпленията, за които е привлечен в качеството на обвиняем, като на настоящия етап събраните гласни и писмени доказателства навеждат на тези доводи. Посочено е още, че са налице достатъчно на настоящия етап доказателства относно авторството на деянията. Според съда са налице и достатъчно доказателства, от които да е видно, че има реална опасност обвиняемият да се укрие или да извърши друго престъпление. Прието е, че той представлява висока обществена опасност.

С постановеното определение по отношение на обвиняемия е взета мярка за неотклонение "Задържане под стража", съобщи БТА.

Определението на съда не е окончателно и подлежи на обжалване пред Окръжен съд-Плевен. В случай на жалба или протест, делото е насрочено за открито съдебно заседание на 24 февруари от 14:00 ч.