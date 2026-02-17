ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Хиляди студенти съдят английски университети за ло...

Пловдивчанин отиде в Шесто районно, за да държи сметка на полицаите - олекна с 60 евро

Никола Михайлов

[email protected]

3848
Шесто районно управление в Пловдив. Снимка: Google Street View

Отворил вратата и настоял да му покажат къде се продават наркотици

Глоба от 60 евро по Указа за борба с дребното хулиганство трябва да плати пловдивчанин, държал се оскърбително и агресивно с дежурния полицай в Шесто районно управление. 

Грозните действия били извършени на 10 януари. Мъжът пристигнал в Районното и поискал да се види с дежурния. Говорил на висок тон и държал сметка за работата на органите на реда по разкриване на престъпления. Позволил си да отвори вратата, за да накара полицая да му покаже местата в района, където се продават наркотици.

В хода на разговора нарушителят се приближил към пагоните на униформения, който решил, че иска да му ги дръпне, избутал го, а негов колега му сложил белезници.

Запознавайки се със случая, Районният съд в Пловдив е преценил, че действията на мъжа са били израз на желание за саморазправа. Преценяйки фактите и обстоятелствата, магистратите са преценили, че най-адекватната санкция е глоба около минимума, предвиден в УБДХ.

