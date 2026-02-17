Загубена преписка и трудно разследване за педофилия. 4 сигнала до МВР срещу сектата на Калушев (Обзор)

Има данни за нарушения, но 2-годишна давност спасява полицаите от отговорност

Анонимен разказва за блудство, ГДБОП не сезира прокурор

Загубена преписка за заплахи към туристи, претупан сигнал за секс с малолетни, предадена информация на прокуратурата за споразумението със сдружението на планинските рейнджъри и изтеглена жалба от бабата и дядото на малкия Леон.

Това са 4-те сигнала, по които МВР е работило за сектата на Ивайло Калушев в хижа “Петрохан”, става ясно от проверката на инспектората, която Даниел Митов назначи 3 дни след откриването на труповете на Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев. Комисията от Дирекция “Инспекторат” на министерството открива нарушения като липса на организация за обработка на документи и неописани действия по проверки и беседи с податели на сигнали.

Дисциплинарна отговорност обаче не може да се търси от служителите, защото сроковете са изтекли. Правят се само препоръки за подобряване на работата.

Първият сигнал срещу рейнджърите е от 2 февруари 2022 г., точно 4 години преди да бъдат намерени мъртви. Тогава хора са се оплакали в районното управление на МВР в Берковица, че са заплашвани в района на хижа “Петрохан”. Тогава сдружението на Калушев още не е подписало рамковото споразумение с МОСВ за съвместни действия по контрол на защитените територии.

На мястото е изпратен полицейски патрул. Подателите на сигнала обяснили, че са карали моторни шейни. Пресрещнали ги петима мъже, също на моторни шейни. Представили се за “петрохански патрул рейнджъри”, държали се грубо и арогантно, отправяли закани и заплахи. Не се стигнало до физическа саморазправа. Хората се оттеглили към главния път. В районното на Берковица е регистрирана преписка за случая.

Оказало се, че това е територия на съседното районно в Годеч и им изпратили материалите. След това обаче няма движение по преписката. Инспекторите предполагат, че работата по нея продължила.

Районното в Годеч било преструктурирано и станало само участък към РУМВР - Костиброд. Преписката по случая не е открита в двете структури. Проверяващите я търсили и в областната дирекция, но и там нямало информация.

Разпитан е полицаят, който

е извършил проверката лично. Той посетил хижа "Петрохан", където се срещнал с Ивайло Иванов и още двама мъже. Не си спомня имената им. Снел обясненията им и им съставил предупредителни протоколи. Говорил по телефона и с подателя на сигнала, който заявял, че не може да отиде в районното. По-късно докладвал на началника си, но не знае къде е преписката. Не е открита в деловодната система.

Според комисията по случая има основание за дисциплинарна отговорност на полицая, който е загубил преписката, но сроковете били изтекли.

Вторият сигнал за планинските рейнджъри е от Министерството на околната среда и водите през септемвир 2022 г., когато редовното правителство на Кирил Петков е сменено с поредното служебно. Тогава министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова подава сигнал за рамковото споразумение, подписано от предшественика ѝ Борислав Сандов.

От МОСВ са категорични, че в тяхното деловодство споразумението не е изготвено на официалната бланка на министерството, подписът на министъра е без име, липсва и печат. В същото време на сайта на сдружението на Калушев то е публикувано с всички тези реквизити. Според министерството НПО-то няма право да контролира защитените територии.

Сигналът бил докладван на Иван Демерджиев, който по това време е вътрешен министър. Той го насочил към зам. главния секретар Димитър Кангалджиев, който пък го разпределил на Икономическа полиция. Искали допълнителна информация от МОСВ, проведена е беседа с бившия министър Борислав Сандов, служители в министерството.

Полицаите разбрали, че по същия казус е сезирана и Върховната прокуратура, която го препратила на градската. Те пък възложили проверка на Агенцията за държавна и финансова инспекция. Работата на полицията по случая е изпратена на прокуратурата и повече не е връщана за допълнителна работа.

Третият сигнал до МВР за Калушев и компания е от бабата и дядото на 8-годишния Леон.

Според тях детето е в риск. Родителите му са го отписали от държавното училище, записали го в частно и го дали за отглеждане при “рейнджъри” в хижа “Петрохан”. Според дъщеря им те били прекрасни хора и ще учат детето на полезни неща. За 8 месеца бабата и дядото видели внука си два пъти. Забелязали промяна в поведението и отношението му към тях. Бабата и дядото описали среща с рейнджърите в село Кости до Лозенец, обл. Бургас. Дъщеря им ги пратила там да видят внука си и ги свързала с Ивайло Иванов. Той го довел до местното пристанище.

Бил с още две момчета - едното на 12 г., другото на 16 г. Малкият Леон не проявил емоции на срещата с бабата и дядото. Като се върнали в София, се срещнали с дъщеря си и споделили притесненията си за детето, особено за мъжкия състав, който го отглежда. Дядото настоявал да проучат рейнджърите. Дъщеря му обаче го заплашила, че ще прекрати отношенията си с тях. Бабата описва своя среща на 19 декември 2023 г. с дъщеря си, когато при нея бил Леон. Забелязва необичайна агресия от негова страна и в същото време прояви на нежност. Дъщерята не дала на майка си да остане насаме с него. Жената предложила да прекарат заедно Коледа и Нова година. Било ѝ отказано. “Сега ще е различно”, казала майката на Леон.

Бабата разбрала, че момченцето не било със семейството на празници, включително рождени дни. Бащата на Леон разказал, че детето рядко се прибира вкъщи и пътувало с рейнджърите до Непал и Тибет.

В сигнала си бабата и дядото настояват Леон да живее със семейството си, а не при самопровъзгласили се за “учители”, “лами” и “лидери”.

Да присъства физически в училище, сред деца на неговата възраст и от двата пола, да не е откъснат от обществото в някаква нерегламентирана среда и да не бъде вкарван в схема на еднолично подчинение към човек или хора извън семейството и с неясен обществен статут.

На 17 юни 2024 г. бабата и дядото изпратили втори сигнал до МВР, Агенцията за закрила на детето, прокуратурата и други. Изразили безпокойство, че рейнджърите научили за сигнала им отпреди 4 дни, а дъщеря им ги притискала да го оттеглят. Според тях дъщеря им и внукът са манипулирани и имат нужда от помощ. Разбрали и за подписаните от родителите декларации, с които Леон е извеждан в чужбина от рейнджърите. Настояват този път те да не научат за втория им сигнал. Материалите по случая са докладвани в прокуратурата, но преписката е прекратена месец след подаването на сигнала. Становището на инспектората по този случай е, че служителят от ГДБОП не е изпълнил задълженията си, но не може да бъде наказан, защото са минали 2 години.

От началото на 2022 г. обаче има още един сигнал срещу Калушев. Тогава в ГДБОП се явява човек, който съобщил за свързана с будизма религиозна група, чийто лидер - Ивайло Калушев блудствал с непълнолетни. Мъжът пожелал да остане анонимен, като уточнил, че не е пряк очевидец, но пък можел да заведе конкретен потърпевш, който в миналото бил част от групата. Така през февруари 2022 г. в ГДБОП се провела среща с лице, което в периода 2010 - 2016 г. е част от религиозната група, тясно свързана с будизма, пише в доклада. Лицето поставило категоричното условие да остане анонимно, понеже се страхува за сигурността си. Към днешна дата вече е известно, че това е Валери Андреев, който сега е на 31 г. и попада под влиянието на лама Иво, когато е на 15, заведен при него от своята майка София Андреева.

Младежът разказал, че след като попаднал в групата, използвайки манипулации, Калушев започнал да блудства с него, но сексуалните действия били извършени доброволно. Пред служителя на ГДБОП младежът предположил, че и в този момент водачът на групата блудства с друго момче, което бил привлякъл, когато било 11-годишно. Име не се споменава, но вече се знае, че това е 22-годишният Николай Златков, чийто труп беше намарен в кемпера на Калушев. Според разказа на Валери Андреев през 2022 г. Калушев убедил майка му той да се присъедини към групата, която тогава се намирала на Канарските острови, а после се преместила в Мексико.

Според информацията “водачът периодично намира ново момче на около 10-11 г., което да бъде приобщено към групата, за да бъде обучено”.

Източникът на ГДБОП твърди, че съществуват снимки, на които членове на групата са снимани голи. Част от тях били правени без знанието и съгласието им. Калушев показвал материали със сексуална експлоатация на деца и споделял, че не възприема детската порнография като престъпление. В миналото обаче бил на различно мнение и съдействал за установяване на извършители на такива деяния.

Лидерът не съхранявал такива материали на лични устройства. На членовете на групата било забранено да имат интимни отношения с лица от женски пол. Разполагали с огнестрелно оръжие, съхранявано в тайници.

След първоначалния анализ от ГДБОП решили, че сигналът е за детско порно, и го изпращат в отдел “Киберпрестъпност”.

При проверката комисията се запознала с архивираната преписка. Така установила, че освен задължителните за откриването и прекратяването ѝ документи са налични единствено справки от доставчици на информационни услуги, от банкови учреждения и справки от Имотния регистър. “ Материалите не съдържат докладни записки, справки или други документи за проведени оперативно-издирвателни мероприятия, с цел проверка на информацията. Преписката е прекратена през май 2023 г. поради изтичане на срока на водене на тази форма на оперативен отчет”, казват от комисията.

Работилият по преписката дал обяснения, че въпреки положените от тях усилия други източници на информация не били намерени. Правени били опити за убеждаване на източника да свидетелства, но той отказал.

Затова от ГДБОП не сезирали прокуратурата. Комисията смята, че по този случай е подценена възможността да се разследват развратни действия, извършени чрез използване на положение на зависимост или надзор. Както и че те се извършват спрямо приобщеното от групата малолетно момче, което тогава е на 10-11 години.

Инспекторатът изтъква също съществения пропуск служителят от “Киберпрестъпност” да документира своите действия: “В случая са налице данни за дисциплинарно нарушение, но заради изтичане на давностния срок от 2 г. не може да му бъде търсена дисциплинарна отговорност”.

Антикорупционният фонд питал МВР защо проверява организацията - било тормоз

Запитване до МВР има ли преписки и проверки за Националната агенция за контрол на защитените територи отправил Антикорупционният фонд (АКФ) по Закона за достъп до информация на 20 август 2024 г.

Причината - до АКФ достигнала информация за образувани преписки и течащи проверки, свързани с дейността на сдружението и негови членове. В информацията имало твърдения, че “проверките са заради активната дейност на сдружението и членовете му в защита на околната среда и по-конкретно във връзка с подадените от тях множество сигнали за нарушения на законодателството по опазване на околната среда”. За това в своето питане от АКФ обръщат внимание, че сдружението “провежда единствена по рода си дейност в България по системен граждански мониторинг на защитени природни територии - дейност от висок обществен интерес и в полза на опазване на околната среда и човешкото здраве”. “Сдружението била единствената организация пълноправен член на международни рейнджърски организации, “която през 2022 г. получила институционално признание от министъра на околната среда”, посочват от АКФ.

Затова и получената от тях информация им давала основание да смятат, че е налице “риск от злоупотреба и институционален тормоз върху международно и национално призната организация”.

Кметът Васил Терзиев препоръчал рейнджърите на Гранична полиция

Кметът на София Васил Терзиев лично препоръчал на Главна дирекция “Гранична полиция” рейнджърите, става ясно от доклада на Инспектората на МВР. При проверката, извършена от вътрешното ведомство след трагедията, не били открити данни сдружението на Калушев да е подавало през годините сигнали до МВР.

На полицейските служители обаче им бил известен фактът, че рейнджърите разполагат със съвременен дрон, снабден с термовизионна камера, както и автомобили с проходимост при зимни условия, включително и моторни шейни. Граничните служители били наясно с оборудването, защото често правели обходи в района. Нещо повече - тази информация била известна и на ръководството на Главна дирекция “Гранична полиция”. В края на 2023 г. то било уведомено от кмета Васил Терзиев, че негови познати, които са доброволци природозащитници, често обитават хижа “Петрохан” и могат да съдействат на Гранична полиция при осъществяването на дейността на нейните служители в района. Затова рейнджърите били търсени да помагат. Проверката на инспектората установила два такива случая.

Първият бил през октомври 2024 г., когато граничната полиция в Драгоман получила информация за “черен път”, свързващ Искърското дефиле с прохода Петрохан. Той се използвал за превозване на мигранти. Това ставало чрез високопроходими автомобили, на които трафикантите поставяли регистрационни табели от други автомобили. Теренът бил силно пресечен и в по-голямата част нямало покритие на мобилен оператор. Униформените щателно обследвали района и устанановили, че преди прохода Петрохан има много разклонения, които се обединяват малко преди излизане на исторически път, т.е. малко преди хижата. Така се стигнало до решение, че най-добре каналджиите да бъдат задържани край пътя, минаващ под хижа “Петрохан”.

Спецакцията по задържането на два автомобила, пълни с мигранти, се провела на 31 октомври 2024 г. в 23 ч. Едната група мигранти и техният водач обаче успели да се пръснат в различни посоки в гората. Ситуацията много се усложнила, било и нощ, тогава Ивайло Калушев предоставил на полицаите дрон с термокамера, управляван от Николай Златков. В ранните часове на 1 ноември 2024 г. били задържани четирима мигранти.

Вторият случай е задържането на мъж от монтанското село Благово, който на 4 септември 2025 г. убил жена си. Въпреки многото полицаи, които го издирвали, той се укривал в гората до 16 септември, когато Ивайло Иванов и Пламен Статев дават дрон с камера с висока резолюция и термокамера, с които мъжът бил разкрит.