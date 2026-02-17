Айтос може да прати МВР министър, а Борисов – да го изненадат с първия шеф на премиерския му кабинет

Гюров сам с папката при Йотова, 106-ото правителство се кълне в парламента в четвъртък
Румяна Бъчварова, някога социолог, после изненадващ ключов фактор на старта на премиерската кариера на Бойко Борисов, наистина може да влезе в служебното правителство като вицепремиер.
Името ѝ все по-често се завърта в политическите интриги часове преди Андрей Гюров да влезе на “Дондуков” 2.
Точно в 12 ч бъдещият служебен премиер ще изчете пред президента Илияна Йотова своя списък за министри. И ако тя ги одобри веднага, в четвъртък 106-ото правителство на България ще положи клетва в Народното събрание. Тази церемония по-скоро е видим знак, че депутатите, които промениха конституцията, а не Йотова ще носят отговорност за действията на кабинета до изборите и след това.
Че министрите ще се закълнат в парламента, потвърди и самият президент на първата си пресконференция, на която събра журналистите, след като връчи папката на Гюров. Практиката бе въведена от предшественика ѝ Румен Радев, след като депутатите орязаха правомощията му за служебните кабинети и го пратиха да търси премиер по “домова книга”. Преди това служебната власт полагаше клетва на “Дондуков” 2.
С кого се съветва Андрей Гюров за финалния състав? И това, освен самия списък, е тайна. Казват, че бившият шеф на парламентарната група на “Продължаваме промяната” стои на здравословно разстояние от новия лидер Асен Василев, но има добри контакти с бившите премиери Кирил Петков и Николай Денков. Както и че по-топли са отношенията му с “Демократична България” и лидерите ѝ Ивайло Мирчев и Божидар Божанов, отколкото с ДСБ и Атанас Атанасов.
Почти сигурно е единствено името на вицепремиера Румяна Бъчварова. Социоложката, родена на 13 март 1959 г., е дъщеря на последния главен редактор на вестник “Отечествен фронт” Генчо Бъчваров. Тя е първият началник-кабинет на министър-председателя Бойко Борисов през 2009 г. А 5 години по-късно вече е вицепремиер по коалиционните въпроси във второто правителство на ГЕРБ и вътрешен министър. След 2019 г. става посланик в Израел. В последно време често критикува своите бивши съпартийци. За какво точно ще отговаря Бъчварова в служебния кабинет, още не е ясно. Божидар Божанов бе неин съветник за електронното управление, когато тя отговаряше за този ресор като вицепремиер на Борисов.
Вероятно като министър на вътрешните работи от 2015 до 2017 г. Бъчварова е работила с друго малко известно публично име Калоян Калоянов, който пък в последните часове се сочи за ключовия пост в служебното правителство - МВР.
Настоящият зам.-кмет на Айтос е работил в полицейските структури над 28 години. Той е бивш директор на ОДМВР в Бургас и има три магистратури - по агроинженерство, по икономика и по ръководство и управление на системата за национална сигурност. Начело е на бургаската полиция до 2019 г., напуска, връща се отново от август 2020 г. - назначен е по времето на ГЕРБ и министър Христо Терзийски. Бори с акции купения вот, през 2021 г. при него са арестувани 4-ма.
Калоянов си подаде оставката след смъртта на двамата бургаски полицаи през август 2022 г., прегазени от автобус с мигранти. Бе сред областните директори, предложени за смяна от тогавашния министър Калин Стоянов.
Последната му публична изява е в края на март 2025 г. - лекция пред студенти по право от Свободния университет в Бургас за структурата на досъдебното производство. Седмица след изборите навършва 60 г.
За МВР пак се върти и името на Иван Демерджиев, който бе на поста по време на служебния кабинет на Гълъб Донев. Потърсен от “24 часа”, той отказа всякакви коментари с изречението “Утре ще стане ясно”.
За отбраната е сочен Драгомир Заков, който бе ръководител на представителството ни в НАТО, откъдето бе повикан да заеме поста в кабинета Кирил Петков. Спряга се и бившият началник на Военноморските сили адм. Пламен Манушев, който бе три мандата депутат от ГЕРБ. А е възможно и да остане настоящият министър Атанас Запрянов.
За МВнР актуално остава името на първия дипломат в кабинета на Иван Костов, след това посланик в Турция Надежда Нейнски.
Зам.-кметът на София по финанси Георги Клисурски бил вариант за министър на финансите. Беше заместник там в кабинета “Денков”. Напусна ПП след корупционния скандал в София, довел до оставката на Кирил Петков.
От столичната власт, където е районен кмет, идва и Трайчо Трайков, вероятно като министър на енергетиката, но за поста се върти и бившият титуляр в кабинета на сглобката Александър Николов. Тогава Трайков можело да поеме икономиката.
Начело на МРРБ май ще е Ангелина Бонева, която е била зам. регионален министър при Гълъб Донев и е ръководила оперативни програми.
За здравето се очаква да е доц. Михаил Околийски, зам.-министър при кабинета “Денков”.
Изненадващо за социалното министерство освен настоящия министър Борислав Гуцанов изскочи и името на Хасан Адемов от АПС, който заемаше поста в кабинета “Орешарски”.
Бившият зам.-министър на електронното управление при Гълъб Донев - Атанас Мазнев, сега се сочи за титуляр. А за МОН - Наталия Митева, бивш зам.-министър и настоящ съветник там.
С Димитър Илиев е говорено за спорта. Ралишампионът бе министър и при Денков. А в културата се очаква завръщане на маестро Найден Тодоров.