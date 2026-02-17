Айтос може да прати МВР министър, а Борисов – да го изненадат с първия шеф на премиерския му кабинет

Гюров сам с папката при Йотова, 106-ото правителство се кълне в парламента в четвъртък

Румяна Бъчварова, някога социолог, после изненадващ ключов фактор на старта на премиерската кариера на Бойко Борисов, наистина може да влезе в служебното правителство като вицепремиер.

Името ѝ все по-често се завърта в политическите интриги часове преди Андрей Гюров да влезе на “Дондуков” 2.

Точно в 12 ч бъдещият служебен премиер ще изчете пред президента Илияна Йотова своя списък за министри. И ако тя ги одобри веднага, в четвъртък 106-ото правителство на България ще положи клетва в Народното събрание. Тази церемония по-скоро е видим знак, че депутатите, които промениха конституцията, а не Йотова ще носят отговорност за действията на кабинета до изборите и след това.

Че министрите ще се закълнат в парламента, потвърди и самият президент на първата си пресконференция, на която събра журналистите, след като връчи папката на Гюров. Практиката бе въведена от предшественика ѝ Румен Радев, след като депутатите орязаха правомощията му за служебните кабинети и го пратиха да търси премиер по “домова книга”. Преди това служебната власт полагаше клетва на “Дондуков” 2. АНДРЕЙ ГЮРОВ Снимка: Георги Палейков

С кого се съветва Андрей Гюров за финалния състав? И това, освен самия списък, е тайна. Казват, че бившият шеф на парламентарната група на “Продължаваме промяната” стои на здравословно разстояние от новия лидер Асен Василев, но има добри контакти с бившите премиери Кирил Петков и Николай Денков. Както и че по-топли са отношенията му с “Демократична България” и лидерите ѝ Ивайло Мирчев и Божидар Божанов, отколкото с ДСБ и Атанас Атанасов.

Почти сигурно е единствено името на вицепремиера Румяна Бъчварова. Социоложката, родена на 13 март 1959 г., е дъщеря на последния главен редактор на вестник “Отечествен фронт” Генчо Бъчваров. Тя е първият началник-кабинет на министър-председателя Бойко Борисов през 2009 г. А 5 години по-късно вече е вицепремиер по коалиционните въпроси във второто правителство на ГЕРБ и вътрешен министър. След 2019 г. става посланик в Израел. В последно време често критикува своите бивши съпартийци. За какво точно ще отговаря Бъчварова в служебния кабинет, още не е ясно. Божидар Божанов бе неин съветник за електронното управление, когато тя отговаряше за този ресор като вицепремиер на Борисов. РУМЯНА БЪЧВАРОВА Снимка: Архив "24 часа"

Вероятно като министър на вътрешните работи от 2015 до 2017 г. Бъчварова е работила с друго малко известно публично име Калоян Калоянов, който пък в последните часове се сочи за ключовия пост в служебното правителство - МВР.

Настоящият зам.-кмет на Айтос е работил в полицейските структури над 28 години. Той е бивш директор на ОДМВР в Бургас и има три магистратури - по агроинженерство, по икономика и по ръководство и управление на системата за национална сигурност. Начело е на бургаската полиция до 2019 г., напуска, връща се отново от август 2020 г. - назначен е по времето на ГЕРБ и министър Христо Терзийски. Бори с акции купения вот, през 2021 г. при него са арестувани 4-ма.

Калоянов си подаде оставката след смъртта на двамата бургаски полицаи през август 2022 г., прегазени от автобус с мигранти. Бе сред областните директори, предложени за смяна от тогавашния министър Калин Стоянов.

Последната му публична изява е в края на март 2025 г. - лекция пред студенти по право от Свободния университет в Бургас за структурата на досъдебното производство. Седмица след изборите навършва 60 г.

За МВР пак се върти и името на Иван Демерджиев, който бе на поста по време на служебния кабинет на Гълъб Донев. Потърсен от “24 часа”, той отказа всякакви коментари с изречението “Утре ще стане ясно”.

За отбраната е сочен Драгомир Заков, който бе ръководител на представителството ни в НАТО, откъдето бе повикан да заеме поста в кабинета Кирил Петков. Спряга се и бившият началник на Военноморските сили адм. Пламен Манушев, който бе три мандата депутат от ГЕРБ. А е възможно и да остане настоящият министър Атанас Запрянов.

За МВнР актуално остава името на първия дипломат в кабинета на Иван Костов, след това посланик в Турция Надежда Нейнски.

Зам.-кметът на София по финанси Георги Клисурски бил вариант за министър на финансите. Беше заместник там в кабинета “Денков”. Напусна ПП след корупционния скандал в София, довел до оставката на Кирил Петков.

От столичната власт, където е районен кмет, идва и Трайчо Трайков, вероятно като министър на енергетиката, но за поста се върти и бившият титуляр в кабинета на сглобката Александър Николов. Тогава Трайков можело да поеме икономиката.

Начело на МРРБ май ще е Ангелина Бонева, която е била зам. регионален министър при Гълъб Донев и е ръководила оперативни програми.

За здравето се очаква да е доц. Михаил Околийски, зам.-министър при кабинета “Денков”.

Изненадващо за социалното министерство освен настоящия министър Борислав Гуцанов изскочи и името на Хасан Адемов от АПС, който заемаше поста в кабинета “Орешарски”.

Бившият зам.-министър на електронното управление при Гълъб Донев - Атанас Мазнев, сега се сочи за титуляр. А за МОН - Наталия Митева, бивш зам.-министър и настоящ съветник там.

С Димитър Илиев е говорено за спорта. Ралишампионът бе министър и при Денков. А в културата се очаква завръщане на маестро Найден Тодоров.