Президентът Йотова: КЗД доказа, че равното третиране на всички граждани е кауза

През тези две десетилетия Комисията за защита от дискриминация (КЗД) доказа, че равното третиране на всички граждани е кауза. Това се посочва в поздравителен адрес на президента Илияна Йотова по случай 20-годишнината от създаването на КЗД, изчетен на церемония тази вечер. По думите на държавния глава тази кауза може да се постигне чрез общи и постоянни инициативи и кампании.

В поздравлението Йотова откроява, че КЗД има приоритет да защитава гражданите, като си поставя за цел не само да изгражда приобращава обществена среда, но и да променя нагласите, да дава равни възможности за развитие. По думите на президента с работата си КЗД застава против езика на омразата и защитава европейските принципи.

В поздравителния си адрес Илияна Йотова изказа признание към всички бивши и настоящи членове на КЗД.

Комисията бе поздравена още от председателя на Народното събрание Рая Назарян и омбудсманът Велислава Делчева.

По думите на председателя на парламента КЗД е върнала справедливостта в обществото.

"КЗД се превърна в знак и в символ в изпълнението на един от най-важните приоритети - защитата на гражданите от всякаква форма на дискриминация, посочи още тя.

В една европейска, демократична и правова държава, каквато е България, равните възможности и равното третиране на гражданите са в основата на успешното и проспериращо общество. Това е и мисията на КЗД", каза в речта си Назарян.

"Убедена съм, че и занапред ще работим заедно", се посочва в поздравителен адрес от омбудсмана Велислава Делчева до Комисията за защита от дискриминация (КЗД).

През годините КЗД се утвърди като независим орган за защита правото на равното третиране и за противодействие на дискриминация, се посочва в поздравлението на Велислава Делчева. По думите й междуинституционалното партньорство между омбудсмана и КЗД е силно, а съвместната работа дава резултати. Делчева отбеляза, че има изготвени препоръки и подобрения на нормативната уредба в защита правата на хората.