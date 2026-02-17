150-годишно школо край Павликени може да стане Музей на българската книга

Килийното училище в павликенското село Михалци да стане модерен Музей на българската книга. Това предлага писателят и сценарист Иво Сиромахов. Той проведе среща с кмета на Община Павликени инж. Емануил Манолов, на която беше обсъдена съдбата на сградата от 1870 г. и нейното спасяване. Сиромахов предлага школото с дългогодишна история да стане музей.

„Не ми се иска обаче това да е поредната скучна сбирка с битови предмети – шарена черга, счупен чекрък и глинени паници. Мечтата ми е да се направи един модерен музей на българската книга. Музей, в който посетителите да научават за първите печатни книги през Възраждането, за пътуващите книжари, за първите библиотеки, за първите театрални представления. Децата не само да видят печатарска преса, но да могат и сами да си отпечатат на нея някакъв текст. Да могат да облекат костюми и перуки, каквито са носели актьорите в първите читалищни представления и да разиграят някаква кратка сценка. Виждал съм подобни музеи по света – в Рига, в Дъблин и това наистина са места, които оставят спомен. Музеят трябва да е спектакъл! Трябва да разказва истории. А не да е просто купчина скучни експонати, наредени зад витрини", обяснява във фейсбук Сиромахов.

Преди ден писателят бе на среща с управата на Павликени, която също е предприела стъпки за реставрацията на школото, в която е учителствал отец Матей Преображенски.

Има проект за реставрация, изготвен от специалист с опит във възстановяването на подобни обекти – архитект Милен Маринов. Направено е архитектурно заснемане и фотодокументация, технически проект и проект Консервационни и реставрационни работи, който вече е одобрен от НИНКН.

Предстои обявяване на обществена поръчка за фирма, която ще извърши реставрацията. Трябва да се намерят хора, които има опит с такива обекти, защото работата е специфична и изисква компетентност в тази област, посочва Сиромахов след разговора с кмета инж. Емануил Манолов и арх. Милен Маринов.

"Действаме заедно и ще направим музей, който да бъде притегателно място за всички. Не се съмнявам, че ще успеем", завършва поста си Иво Сиромахов.