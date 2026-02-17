Частичното бедствено положение в община Ардино е обявено отново, след като няколко часа по-рано бе отменено

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Частичното бедствено положение в община Ардино бе обявено отново, след като няколко часа по-рано бе отменено.

То отново е обявено със заповед на кмета инж. Изет Шабан, съобщиха от пресцентъра на общинската администрация. Оттам уточниха, че причината е заливането на железопътния мост над река Арда в района на село Китница, както и компрометирането на част от настилката на съоръжението, съобщава БТА.

С покачване нивото на река Арда и заливането на моста, отново се прекъсва единствената транспортна връзка за жителите на шестте населени места Русалско, Любино, Латинка, Аврамово, Песнопой и Сполука, посочват от пресцентъра на администрацията.

Мярката обхваща част от територията на общината и има за цел да гарантира безопасността на населението.

Със заповед на кмета се забранява движението и пребиваването на моторни превозни средства в определените критични участъци до нормализиране на обстановката.

За шести път от началото на 2026 г. кметът на родопската община обявява частично бедствено положение в общината заради заливане на железопътния мост. Последното бе обявено на 15 февруари и отменено днес следобед, след спадане нивото на река Арда. Вследствие на валежи и придошли води мостът отново е бил залят и станал непроходим за преминаване.