Пиян доброволец в дом за възрастни в Асеновградско нападна управителя и заплаши да убие полицаи

Жител на асеновградското село Тополово се озова в ареста, след което отнесе и глоба, заради пиянски скандал, в който се стигнало до заплахи за убийство срещу полицаи.

На 11 февруари мъжът бил в дом за възрастни хора в близкото село Мулдава, където доброволно помагал. По-рано обаче пил значително количество алкохол и под въздействието му започнал да се държи агресивно, като обиждал хората в дома. Управителят му се скарал, между двамата избухнал скандал и човекът го изгонил.

Отвън агресивното поведение на доброволеца продължило. Той опитал да удари управителя, но паднал на земята. На място били извикани медицински екип и полиция. Макар че сам се обадил за медицинска помощ, нарушителят продължил да се държи нагло и арогантно и отказал такава, като изскочил от линейката.

В желанието си да изяснят какво точно се е случило, служителите на реда опитали да установят самоличността на почерпения мъж, но той отказал да съдейства и започнал да ги обижда. Казал им, че не са никакви полицаи, след което заплашил, че ще ги убие и "ще видят какво ще стане". Агресивното поведение продължило при опита да бъде задържан - мъжът оказвал яростна съпротива и изритал единия униформен в ръката. Органите на реда прибегнали до използването на физическа сила и помощни средства, за да го откарат в Районното в Асеновград. Там той се сдобил с акт за констатиране на дребно хулиганство.

Изправен пред Районния съд в града, мъжът се сдобил с максималната глоба, предвидена в УБДХ - 255 евро.