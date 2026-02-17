Тежка катастрофа на път Е-79 край Благоевград

Тежка катастрофа на главен път Е-79 край Благоевград затруднява движението. Минути преди 20:00 часа тази вечер, два леки автомобила са се ударили. В следствие на удара, предницата на едната кола е смачкана, а другата се е обърнала на една страна край пътя.

Жертви няма, все още не е ясно дали има сериозно пострадали. Материалните щети и по двата автомобила са сериозни. На място има екип на "Пътна полиция" и разследващи, които ще изясняват причините, съобщи БНТ.

В града вали дъжд и сняг. Свидетели на инцидента предполагат, че е възможно катастрофата да е станала заради мократа и хлъзгава настилка.