105 евро за пакет от олимпийските кондоми

Тежка катастрофа на път Е-79 край Благоевград

4580
Линейка Снимка: Снимка: Архив

Тежка катастрофа на главен път Е-79 край Благоевград затруднява движението. Минути преди 20:00 часа тази вечер, два леки автомобила са се ударили. В следствие на удара, предницата на едната кола е смачкана, а другата се е обърнала на една страна край пътя.

Жертви няма, все още не е ясно дали има сериозно пострадали. Материалните щети и по двата автомобила са сериозни. На място има екип на "Пътна полиция" и разследващи, които ще изясняват причините, съобщи БНТ

В града вали дъжд и сняг. Свидетели на инцидента предполагат, че е възможно катастрофата да е станала заради мократа и хлъзгава настилка.

Линейка

