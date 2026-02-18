Усложнена пътна обстановка и обърнати тирове в област Велико Търново заради снега

Към 06,00 ч. пътната обстановка в област Велико Търново е усложнена заради обилния сняг, който вали, съобщиха от ОДМВР. В района на с. Кавлак има обърнат ТИР в канавката, който не пречи на движението. Преди Железарци, посока Търговище има застой заради завъртяни камиони, предупреждават във фейсбук шофьори рано тази сутрин. Закъсващи автомобили има край Свищов и в района преди с. Самоводене (кожа база), самокатастрофирал ТИР има в района на с. Раданово. Той също не пречи на движението.

Екипи на полицията и Агенция "Пътна инфраструктура" са на терен и подпомагат движението, където е необходимо. Към момента затворени пътища или въведени ограничения в областта няма.

В Прохода на републиката за сега няма проблеми. Сняг вали навсякъде. Движението се осъществява при зимни условия. От полицията апелират да се тръгва на път с подготвени автомобили и водачите да се съобразяват с пътната и метеорологична обстановка.