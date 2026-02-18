ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вашингтонската полиция е задържала въоръжен мъж, к...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22306123 www.24chasa.bg

Усложнена пътна обстановка и обърнати тирове в област Велико Търново заради снега

Дима Максимова

[email protected]

3624
Тир се обърна в канавка на пътя Велико Търново - Варна край стражишкото село Кавлак Снимка: I see you КАТ област Велико Търново/ Йоан Георгиев

Към 06,00 ч. пътната обстановка в област Велико Търново е усложнена заради обилния сняг, който вали, съобщиха от ОДМВР. В района на с. Кавлак има обърнат ТИР в канавката, който не пречи на движението. Преди Железарци, посока Търговище  има застой заради  завъртяни камиони, предупреждават във фейсбук шофьори рано тази сутрин.  Закъсващи автомобили има край Свищов и в района преди с. Самоводене (кожа база), самокатастрофирал ТИР има в района на с. Раданово. Той също не пречи на движението.

Екипи на полицията и Агенция "Пътна инфраструктура" са на терен и подпомагат движението, където е необходимо. Към момента затворени пътища или въведени ограничения в областта няма.

В Прохода на републиката за сега няма проблеми. Сняг вали навсякъде. Движението се осъществява при зимни условия. От полицията апелират да се тръгва на път с подготвени автомобили и водачите да се съобразяват с пътната и метеорологична обстановка.

Тир се обърна в канавка на пътя Велико Търново - Варна край стражишкото село Кавлак Снимка: I see you КАТ област Велико Търново/ Йоан Георгиев

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Меглена Плугчиева и Пламен Александров: По време на ковида изживяхме нашата дигитална любов с вечери на лаптопите