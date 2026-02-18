ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вашингтонската полиция е задържала въоръжен мъж, к...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22306132 www.24chasa.bg

Всички машини във Велико Търново са на терен

Дима Максимова

[email protected]

976
Приоритетът е върху обработката на главните улици и булеварди, маршрутите на градския транспорт, към болниците, детските градини и училищата Снимка: Община Велико Търново

Снегопочистващата техника във Велико Търново е на терен, снегорините, опесъчаващите и комбинираните машини работят през цялата нощ, съобщи във фейсбук кметът Даниел Панов.
Снеговалежът продължава, прогнозата е за снежна покривка до 10 сантиметра.
Интензивността на обработката на уличната мрежа е увеличена след 4:30 сутринта, докато вали, приоритетът е върху главните улици и булеварди, маршрутите на градския транспорт, към болниците, детските градини и училищата, уточнява Панов.
В 5:00ч. са излезли и екипите но „Зелени системи", заедно с малогабаритна техника – за обработка на тротоарите и пешеходните алеи. Въпреки тежкия и мокър сняг, засега няма сигнали за сериозни проблеми в града.

Приоритетът е върху обработката на главните улици и булеварди, маршрутите на градския транспорт, към болниците, детските градини и училищата

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Меглена Плугчиева и Пламен Александров: По време на ковида изживяхме нашата дигитална любов с вечери на лаптопите