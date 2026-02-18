Всички машини във Велико Търново са на терен

Снегопочистващата техника във Велико Търново е на терен, снегорините, опесъчаващите и комбинираните машини работят през цялата нощ, съобщи във фейсбук кметът Даниел Панов.

Снеговалежът продължава, прогнозата е за снежна покривка до 10 сантиметра.

Интензивността на обработката на уличната мрежа е увеличена след 4:30 сутринта, докато вали, приоритетът е върху главните улици и булеварди, маршрутите на градския транспорт, към болниците, детските градини и училищата, уточнява Панов.

В 5:00ч. са излезли и екипите но „Зелени системи", заедно с малогабаритна техника – за обработка на тротоарите и пешеходните алеи. Въпреки тежкия и мокър сняг, засега няма сигнали за сериозни проблеми в града.