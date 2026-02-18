ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Зорница Русинова: Редовен кабинет да предложи нов ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22306309 www.24chasa.bg

Андрей Гюров ще представи пред президента Йотова състав на кабинет

3884
Илияна Йотова и Андрей Гюров СНИМКА: Георги Палейков

Днес президентът Илияна Йотова ще приеме избрания от нея за служебен премиер Андрей Гюров в Президентството.

Гюров ще представи състава на служебния си кабинет.

Според промените в Конституцията след консултации с парламентарните групи и по предложение на кандидата за служебен министър-председател, президентът назначава служебно правителство и насрочва избори в двумесечен срок.

По време на консултациите с парламентарните групи президентът Йотова заяви, че тя и екипът ѝ ще направят всичко възможно изборите да бъдат на първата дата след великденските празници. Първата неделя след Великден е 19 април.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Илияна Йотова и Андрей Гюров СНИМКА: Георги Палейков

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Меглена Плугчиева и Пламен Александров: По време на ковида изживяхме нашата дигитална любов с вечери на лаптопите