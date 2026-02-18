Андрей Гюров ще представи пред президента Йотова състав на кабинет

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Днес президентът Илияна Йотова ще приеме избрания от нея за служебен премиер Андрей Гюров в Президентството.

Гюров ще представи състава на служебния си кабинет.

Според промените в Конституцията след консултации с парламентарните групи и по предложение на кандидата за служебен министър-председател, президентът назначава служебно правителство и насрочва избори в двумесечен срок.

По време на консултациите с парламентарните групи президентът Йотова заяви, че тя и екипът ѝ ще направят всичко възможно изборите да бъдат на първата дата след великденските празници. Първата неделя след Великден е 19 април.