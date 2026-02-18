Само 1 от 3-ма българи е успял да пътува за почивка миналата година

Едва един на всеки трима българи е пътувал някъде през последната година с цел почивка, било то и само за една нощувка. В останалите държави от Европейския съюз това са направили двойно повече хора.

Българите сме похарчили за тези почивки малко под 2 милиарда евро. Това съобщи Нова тв, цитирайки данните на Евростат.

В 70% от случаите сме избрали да останем у нас, а когато сме пътували в чужбина, най-често сме избирали друга държава от Европейския съюз.

Най-много са пътували гражданите на Нидерлaндия, Люксембург и Финландия. В тези три държави над 83% от населението е ходило някъде на почивка в рамките на годината. Преди нас са италианците, а по-малко от нас са почивали само в Румъния. Да заминат някъде извън дома, за дори само 1 нощувка, са си позволили едва 28% от румънците.

Като абсолютен брой, пътуванията на българите през годината са били близо 5 милиона и половина, като едно от 10 е било по работа. 74% са в страната, а останалите 26 – в чужбина. Това съотношение е сходно на избора, който са направили и останалите европейци. За разлика от тях обаче, когато ние пътуваме в чужбина, го правим за по-кратко – оставаме там за средно 5 нощувки, а те – за близо 8. Когато сме у нас, отсъстваме от дома си по около 4 непълни дни.

Половината от нощувките българите прекарваме в хотел. Макар и да стават по-малко, все още в 23% от случаите гостуваме на роднини или приятели, в други 12% избираме да отседнем в нает апартамент или къща, а едва 6% от нощувките осъществяваме в наш собствен имот.

В Европейския съюз се харчи все повече за пътувания, продължават с изчисленията си от Евростат. Най-големи суми през последната година са отделили германците и французите – съответно по 200 и 100 милиарда евро, което е половината от изхарченото от всички европейци взети заедно. Именно това са и двете нации, които са осъсществили най-голям брой пътувания през годината. За една година ние пък, сме похарчили малко под 2 милиарда, което ни нарежда 24-и. След нас са Литва, Латвия и Малта.

87% от пътуванията на европейци са на територията на континента, като изборът пада предимно върху държавите от Европейския съюз. Когато решим да отидем в държава, която не е част от общността, заминаваме най-често за Великобритания и Турция. Излезем ли извън пределите на Европа обаче, в списъка с предпочитани дестинации следват Африка и Азия, които обират по над 4% от пътуванията, 3% от тях се осъществяват в Северна Америка, следват Центарлна и Южна Америка и накрая Океания с едва половин процент.

Що се отнася до държавите членки на общността - и през миналата година най-посещавани от останалите европейци отново са били Испания, Италия и Франция. Трите събират почти половината от нощувките по време на почивка, осъществени през миналата година, като преднината им пред останалите е значителна. Списъка с любимите пет дестинации на европейците, допълват Гърция и Австрия. Нашата страна се нарежда горе-долу в средата на класацията – с 1% от всички нощувки на всички граждани на Европейския съюз, осъществени през годината с цел туризъм.