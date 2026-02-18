Общо 43 пожара са ликвидирани в страната през изминалото денонощие, няма пострадали

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Общо 43 пожара са ликвидирани в страната през изминалото денонощие, съобщават от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" – МВР, на сайта на ведомството.

През последното денонощие противопожарните звена са реагирали на 116 сигнала за произшествия, при които няма пострадали.

С преки материални щети са възникнали 17 пожара, от които осем – в жилищни сгради; шест – в транспортни средства.

Без нанесени материални щети са възникнали 26 пожара, от които девет – в отпадъци; 15 – в готварски уреди и комини.

Извършени са 64 спасителни дейности и помощни операции, сред които при наводнение; при катастрофи в транспортни средства; битови или промишлени инциденти и др.

Регистрирани са и 9 лъжливи повиквания.