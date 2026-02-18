ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Зорница Русинова: Редовен кабинет да предложи нов ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22306343 www.24chasa.bg

Общо 43 пожара са ликвидирани в страната през изминалото денонощие, няма пострадали

1464
Пожар Снимка: Pixabay

Общо 43 пожара са ликвидирани в страната през изминалото денонощие, съобщават от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" – МВР, на сайта на ведомството.

През последното денонощие противопожарните звена са реагирали на 116 сигнала за произшествия, при които няма пострадали.

С преки материални щети са възникнали 17 пожара, от които осем – в жилищни сгради; шест – в транспортни средства.

Без нанесени материални щети са възникнали 26 пожара, от които девет – в отпадъци; 15 – в готварски уреди и комини.

Извършени са 64 спасителни дейности и помощни операции, сред които при наводнение; при катастрофи в транспортни средства; битови или промишлени инциденти и др.

Регистрирани са и 9 лъжливи повиквания.

Пожар Снимка: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Меглена Плугчиева и Пламен Александров: По време на ковида изживяхме нашата дигитална любов с вечери на лаптопите