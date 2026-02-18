Фирмите по снегопочистване работят активно по пътната мрежа в Русе

Трите фирми, отговорни за снегопочистването в община Русе, работят денонощно заради усложнената зимна обстановка и обилния мокър сняг, който заваля. „Консорциум Еко Русе Груп" обработва улиците в града с 14 машини, 65 служители на консорциума третират ръчно тротоарите. Фирма „Берус" работи със 7 снегорина по общинските пътища. Входно-изходните участъци на Русе се поддържат от фирма „Пътинженеринг", която чисти в областта с 52 машини. Служители на ОП „Паркстрой" се грижат за проходимостта на алеите в парковете и на Централна градска част.

До 6.30 ч. на дежурния телефон на Общината има подадени 8 сигнала за паднали клони и дървета.

Към 07:45 ч. поради усложнената пътна обстановка линии 10 (заменена с високопроходим пътнически бус), 11 (до бул. "Гоце Делчев"), 15 (до Обръщало), 16 (до "Метро") и 33 (до "Джъмбо") няма да изпълняват курсовете си в цялост. Пътищата Русе-Варна и Русе-Бяла са затворени за тежкотоварни моторни превозни средства.

Към момента няма сигнали за проблеми с електрозахранването и водоподаването в малките населени места от общината.

Синоптиците издадоха оранжев код за Русе с предупреждение за бурен вятър със скорост 70-100 km/h) и/или пориви до 115 km/h. Ще има условия за виелици и навявания.

Днес от запад валежите ще спират, най-късно в източните райони, където през по-голямата част от деня ще остане облачно със снеговалежи. След обяд и облачността ще се разкъсва и ще намалява до предимно слънчево време. Ще е ветровито с умерен и силен северозападен вятър. Максималните температури ще са между 2° и 7°, в Русе – от минус 2 до 3°.

Около обяд от запад валежите ще спират и облачността ще се разкъсва и ще намалява. Ще духа бурен и ураганен северозападен вятър, по проходите ще има условия за виелици и навявания.

В четвъртък ще преобладава слънчево време с разкъсана висока облачност. Вятърът ще отслабне и ще се ориентира от юг-югозапад. На места в низините и котловините ще бъде мъгливо. Сутринта ще е студено с минимални температури между минус 7° и минус 2°, а дневните ще се повишават, максималните ще са между 7° и 12°. В петък вятърът ще се усили, в Източна България и районите, разположени близо до северните планински склонове ще бъде силен и поривист, с него ще се затопли още. След обяд, с ориентиране на вятъра от северозапад ще нахлува студен въздух. От запад на изток облачността ще се увеличи и на много места ще има валежи от дъжд, който в северните и планинските райони ще се примесва или ще преминава в сняг.

Община Русе призовава гражданите да се движат с повишено внимание, да избягват преминаването през паркове и зони с дървесна растителност при силен вятър и да следят актуалната информация от официалните канали на институцията.