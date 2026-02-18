ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Асен Василев: Издалият разрешителни за оръжия за "Петрохан" е уволнен от Рашков и върнат от Стоянов

5948
Асен Василев СНИМКА: Николай Литов

Случаят "Петрохан" не вреди по никакъв начин на ПП. Той е проблемен за ДАНС и ГДБОП, които са го покровителствали. 

Това каза съпредседателят на ПП Асен Василев по БНТ.

"Човекът, издал разрешения за оръжия е уволнен от системата на МВР от Бойко Рашков, а по-късно върнат отново от Калин Стоянов", посочи Василев.

"Нямам представа как върви комуникацията между Гюров и Йотова", допълни той.

Явор Божанков и Даниел Лорер са изключени от ПП.

"Те позволиха да се формира кабинета "Желязков" с тяхното гласуване" обясни Василев. 

Очаквайте подробности!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

