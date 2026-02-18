Асен Василев: Издалият разрешителни за оръжия за "Петрохан" е уволнен от Рашков и върнат от Стоянов

Случаят "Петрохан" не вреди по никакъв начин на ПП. Той е проблемен за ДАНС и ГДБОП, които са го покровителствали.
Това каза съпредседателят на ПП Асен Василев по БНТ.
"Човекът, издал разрешения за оръжия е уволнен от системата на МВР от Бойко Рашков, а по-късно върнат отново от Калин Стоянов", посочи Василев.
"Нямам представа как върви комуникацията между Гюров и Йотова", допълни той.
Явор Божанков и Даниел Лорер са изключени от ПП.
"Те позволиха да се формира кабинета "Желязков" с тяхното гласуване" обясни Василев.
