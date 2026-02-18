Седем в ареста заради измами с над 50 имота

Седем души в ареста заради измами с над 50 имота в София, Перник и Кюстендил. Къщи, апартаменти, ниви. Успешно, но незаконно прехвърлени над 50 имота на територията на 4 области - Перник, Кюстендил, София област и София-град.

Заради незаконните сделки, сключени през последните 7 години, в средата на януари полицията арестува 7 души, предава Би Ти Ви.

Измамниците се оглеждат за стари сгради или пък пустеещи парцели. Жертвите на престъпната група са 28.

Тази жена е една от тях. От съображение за нейната сигурност, крием самоличността ѝ. Наричаме я Надя.

„Хората, които се занимават с отнемане на имоти по този начин, са много агресивни. Имаше заплахи, затова че ще изгорят имота ни, къщата ни", разказва една от жертвите.

Всичко започва преди няколко години, когато потърпевшата се консултира с фирма за недвижими имоти. Пита как вървят цените в района, в който е и нейният, защото обмисля да го продаде.

„Не дадoх координати на имота, попитах само за цената, приблизително. В първия миг на въпроса ми, имотът беше идентифициран веднага. И те ме попитаха, еди-къде си ли се намира, аз отрекох, но очевидно беше, че познаваха добре региона и знаеха за кой имот става дума", казва Надя.

В крайна сметка решава, че няма да продава собствеността си.

„Един ден преди две години наши съседи се обадиха и казаха - във вашия имот има чужди хора. Така ние разбрахме, че нещо се случва", казва тя.

Жената прави проверка в имотния регистър и установява, че промени няма. Обръща се и към нотариус.

„По кадастралния номер на имота, разбрахме, че имотът е отнет с обстоятелствена на проверка", казва тя.

В Гражданския процесуален кодекс е разписано, че такава възможност има. Имот може да бъде придобит по давност чpeз paзпит нa тpимa cвидeтeли, посочени от собственика.

„Не ги познаваме. Явява се лицето Х, което води трима свидетели в кавички, които твърдят, че той е владял имота 10 години и съответно с обстоятелство на проверка през нотариус, той си прави констативен нотариален акт, че е собственик на имота", обяснява жената.

„В рамките на 500-600 лева можете да намерите от подходящи групи хора, съгласни да свидетелстват. Трудно ми е да кажа при цените на настоящите имоти, но ще е шестцифрена сума", казва още тя.

„Аз не съм продала имота, не съм упълномощила някой да го продаде и продължаваме да получаваме известия, че имаме данъчни задължения и да плащаме данъци, ние затова не разбрахме. Бо трябвало от собственикът, който е в кадастъра, да бъде уведомен за това, че има искане за неговия имот за издаване на документи от трето лице", казва още тя.

Но тя самата не е била уведомена.

„Нотариусите са последното звено, според мене, които могат по някакъв начин да го предотвратят това нещо. Общината може. Ако не ги, така да го наречем, мързи. Защото, когато се пусне една молба декларация, общината, когато слага печата, че не е общинска собственост, тогава не пречи двама служители да станат от бюрото и да отидат до съответния имот от кадастъра да проверят този имот почистен ли е, заграден ли е, има ли постройки, няма ли. И тогава вече, те имат сигнална функция, могат да подадат сигнал и до прокуратурата", обяснява адв. Терзийски.

Хората, придобили имота на Надя, са арестувани при акция на полицията на 14 януари.

„Състои се от 7 основни участника и още допълнителни лица, които по първоначални данни наброят около 40. В нея има двама изразени лидери и другите са участници. Дали чрез предоставяне на финансови средства. Някои са чисто приятелски убеждения, накарани да свидетелстват", казва ст. комисар Милчо Милчов, Директор на ОДМВР – Перник.

„Доста нотариуси са използвани от групата, което ни кара да си мислим, че няма някой, който пряко да е работил с тях. На място се намериха бланки, заготовки на стари документи, пишещи машини. Те имитират, че документът е съставен преди 1998 година и на база на него някой е поставено лице от тях, се дописва в този документ", обяснява той.

По думите му голяма част от пострадалите са наследници на починали лица, които са повече от един и не оказват така грижа за своята собственост.

„Обикновено се атакуват имоти на хора, които са в чужбина, на възрастни хора, на хора, които не са си подновявали материалните актове години наред", казва адв. Терзийски.

Потърпевшата разказва, че за втори път става жертва на имотната мафия. Първият път е преди повече от 10 години. Жилището, с който се разделя тогава и то по подобен начин се намира в друга област на страната.

„Той има емоционална стойност за нас, защото от там е тръгнало семейството ни и просто наистина родителите ни ще се обърнат в гроба за това, което се е случило", обяснява тя.

Жената казва, че не открива връзка между двата случая. А, за не станем жертва на измамници експертите съветват:

„Да охраняват своята собственост, да я посещават, съседите им, да ги познават, да знаят кой е собственика, че има някакво изменение в собствеността, че са продали или че не са да държат връзка с тях".

От Софийската градска прокуратура казват, че имат доказателства, че незаконните сделки може да надхвърлят 50. 7 души са с обвинения за документни престъпления, измами, лъжесвидетелстване пред нотариус и пране на пари.