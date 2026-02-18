20 см сняг натрупа във Велико Търново, над 20 машини разчистват

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

До 20 сантиметра достигна снежната покривка във Велико Търново след 8 часа снеговалеж, който продължава и към момента.

Над 20 машини са по улиците на града, техниката работи през цялата нощ, информира във фейсбук кметът Даниел Панов.

Докато вали, с приоритет се осигуряват главните улици в целия град и кварталите, маршрутите на градския транспорт, подходите към училища, детски градини и болници. Те са почистени до асфалт. Автобусите се движат по график и напълно нормално.

Екипите на ОП „Зелени системи" чистят тротоарите и пешеходните пространства от снега. Използва се и малогабаритна техника. Снегопочистването пред търговски обекти е ангажимент на собствениците и наемателите, напомня Панов.

Техниката постепенно обхваща второстепенните и вътрешните улици в кварталите.

Снегопочистването на пътищата извън границите на Велико Търново – а именно републиканската мрежа, е под организацията на на Областно пътно управление.

Посочен е и телефон за сигнали – дежурен в Община Велико Търново, телефон 0887209451.