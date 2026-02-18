ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Спряха движението по пътя ІI–73 край село Лозарево

20 см сняг натрупа във Велико Търново, над 20 машини разчистват

Дима Максимова

Над 20 машини разчистват основни пътни артерии

До 20 сантиметра достигна снежната покривка във Велико Търново след 8 часа снеговалеж, който продължава и към момента.

Над 20 машини са по улиците на града, техниката работи през цялата нощ, информира във фейсбук кметът Даниел Панов.

Докато вали, с приоритет се осигуряват главните улици в целия град и кварталите, маршрутите на градския транспорт, подходите към училища, детски градини и болници. Те са почистени до асфалт. Автобусите се движат по график и напълно нормално.

Екипите на ОП „Зелени системи" чистят тротоарите и пешеходните пространства от снега. Използва се и малогабаритна техника. Снегопочистването пред търговски обекти е ангажимент на собствениците и наемателите, напомня Панов.

Техниката постепенно обхваща второстепенните и вътрешните улици в кварталите.

Снегопочистването на пътищата извън границите на Велико Търново – а именно републиканската мрежа, е под организацията на на Областно пътно управление.

   Посочен е и телефон за сигнали – дежурен в Община Велико Търново, телефон 0887209451.

