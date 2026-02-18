Димо Алексиев ще играе в трупата на пазарджишкия театър

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Към екипа на Драматично- кукления театър "Константин Величков" в Пазарджик се присъединява актьорът Димо Алексиев – утвърдено име в българския театър, кино и телевизия. Това съобщиха от културната институция

Алексиев е възпитаник на НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов", където през 2006 г. завършва специалност „Актьорско майсторство за драматичен театър" в класа на доц. Веселин Ранков. Още по време на обучението си той демонстрира талант и професионализъм, които поставят основите на успешната му кариера.

В театъра актьорът има богата сценична биография с участия в редица знакови постановки. Сред тях са „Козата, или коя е Силвия?", „Пухеният", „Калигула", „Кралят елен", „Госпожица Юлия" и „Сирано дьо Бержерак". Ролите му се отличават с психологическа дълбочина и силна емоционална изразителност.

Широката публика познава Димо Алексиев и от телевизионния екран. Той участва в популярни български сериали като Стъклен дом, Братя и Откраднат живот утвърждавайки се като едно от разпознаваемите лица на своето поколение.

Освен театралната и телевизионната си дейност, Алексиев се изявява и в киното, както и като телевизионен водещ, демонстрирайки професионализъм и харизма в различни артистични формати.

Сред отличията в кариерата му е престижната награда „Аскеер" за изгряваща звезда за ролята му в „Калигула", както и призът „НАЙ-НАЙ-НАЙ".

От ръководството на пазарджишкия театър изразяват увереност, че присъединяването на Димо Алексиев към трупата ще допринесе за нови силни спектакли и ще донесе още повече емоции на публиката.