Автобус с 25 туристи закъса в преспите край Свищов

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Към 7 ч в района на с. Вардим е усложнена обстановката. Има закъсал български автобус с 25 пътници, посочват от ОДМВР - Велико Търново.

Туристите пътували в посока Букурещ. Пътниците са на топло. Няма бедстващи. Чакат се екипи на пожарната, пътна помощ и др. техника, за да окажат съдействие.

Закъсали тирове и автобуси по пътищата има във Великотърновско тази нощ. Проблеми със снега имаше край Самоводене (пътя Русе - Велико Търново) и по трасето София - Варна. В моментът се изтеглят тирове край село Раданово и край град Стражица. Закъсалите са предимно туристически, транзитно преминаващи, с турска регистрация. Основният проблем се оказва не толкова трасета, колкото движението на чуждите тирове и автобуси с износени гуми, коментират от пътните служби.