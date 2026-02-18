ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Спряха движението по пътя ІI–73 край село Лозарево

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22306519 www.24chasa.bg

Автобус с 25 туристи закъса в преспите край Свищов

Дима Максимова

[email protected]

4296
Сняг СНИМКА: Pixabay

Към 7 ч в района на с. Вардим е усложнена обстановката. Има закъсал български автобус с 25 пътници, посочват от ОДМВР - Велико Търново.

Туристите пътували в посока Букурещ. Пътниците са на топло. Няма бедстващи. Чакат се екипи на пожарната, пътна помощ и др. техника, за да окажат съдействие.

Закъсали тирове и автобуси по пътищата има във Великотърновско тази нощ. Проблеми със снега имаше край Самоводене (пътя Русе - Велико Търново) и по трасето София - Варна. В моментът се изтеглят тирове край село Раданово и край град Стражица. Закъсалите са предимно туристически, транзитно преминаващи, с турска регистрация. Основният проблем се оказва не толкова трасета, колкото движението на чуждите тирове и автобуси с износени гуми, коментират от пътните служби.

Сняг СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание