На проходите „Шипка“ и „Хаинбоаз“ в област Стара Загора вали сняг, 20 машини са на терен

На двата старопланински прохода в област Стара Загора „Шипка" и „Хаинбоаз" вали сняг и духа силен вятър. Това съобщи за БТА дежурният в Областното пътно управление (ОПУ).
Той посочи, че температурите са съответно минус 4 и минус 2 градуса. При силните пориви на вятъра има опасност от снегонавяване и силно намаляване на видимостта.
На терен както по проходите, така и на пътни артерии от подбалканските пътища в общините Павел баня, Гурково, Мъглиж и Казанлък, са около 20 снегопочистващи машини.
От ОПУ уточниха, че няма данни за пътни инциденти и закъсали автомобили през изминалото денонощие. Оттам призоваха шофьорите да се движат с повишено внимание и да тръгват на път с подготвени автомобили.