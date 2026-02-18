ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Спряха движението по пътя ІI–73 край село Лозарево

На проходите „Шипка“ и „Хаинбоаз“ в област Стара Загора вали сняг, 20 машини са на терен

2632
Прохода "Шипка" Снимка: Архив

На двата старопланински прохода в област Стара Загора „Шипка" и „Хаинбоаз" вали сняг и духа силен вятър. Това съобщи за БТА дежурният в Областното пътно управление (ОПУ).

Той посочи, че температурите са съответно минус 4 и минус 2 градуса. При силните пориви на вятъра има опасност от снегонавяване и силно намаляване на видимостта.

На терен както по проходите, така и на пътни артерии от подбалканските пътища в общините Павел баня, Гурково, Мъглиж и Казанлък, са около 20 снегопочистващи машини.

От ОПУ уточниха, че няма данни за пътни инциденти и закъсали автомобили през изминалото денонощие. Оттам призоваха шофьорите да се движат с повишено внимание и да тръгват на път с подготвени автомобили.

